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60 kilo fıstık için rezil rüsva oldu

19 Şubat 2020

Lefkoşa’da çalıştığı şirketin deposundan yüklü miktarda kuru yemiş çaldığı gerekçesi ile tutuklanan Muhammed Pekalın, dün yargıç huzuruna çıkarıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da çalıştığı şirketin deposundan kuru yemiş çalmakla suçlanan zanlı Muhammed Pekalın tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Mehmet Şener, zanlı Muhammed Pekalın’ın 14-15 Şubat tarihleri arasında çalıştığı şirkete ait depodan 22.5 kilo çiğ badem, 30 kilo İran fıstığı ve 30 kg Antep fıstığını çaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının tasarrufunda söz konusu ürünlerin tespit edildiğini ve suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Şener zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca çalıştığı süre içerisinde başka ürün alıp almadığının kamera görüntülerinden inceleneceğini belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.




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