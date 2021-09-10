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Avcıoğlu: Teknik şartnameye uygun olmayan yakıt tedarik eden şirketten, inatla doğrudan alıma devam ediliyor

11 Eylül 2021
Yusuf Avcıoğlu





KIB-TEK Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Teknik Şartnameye uygun olmayan yakıt tedarik eden şirketten, inatla doğrudan alıma devam ediliyor” dedi. Avcıoğlu’nun paylaşımı şöyle;

“Mahkemenin Ara Emri Kararına” ve ara emri ile kayıtlara geçmiş olan;

-Yakıtın Kirli ve Kalitesiz olmasına,



-Yapılan alımın Kamu İhale Yasasına aykırı olmasına,

-Devletler arası protokolün İhalesiz Yakıt Alımına imkan tanımamasına,

RAĞMEN Teknik Şartnameye UYGUN OLMAYAN yakıt tedarik eden şirketten, inatla doğrudan alıma DEVAM EDİLİYOR…

Hak, Hukuk, Yasalar, Mahkeme Kararları hak getire!





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11 Eylül 2021


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