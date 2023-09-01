Avcıoğlu: KIBTEK Münhalleri buram buram ŞAİBE kokuyor!

Kıb-Tek eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, Kıb-Tek’in personel almak için açtığı münhallerin ve yapılan sınavın şaibeli olduğunu iddia etti. Yapılan açıklama şöyle;

KIBTEK’in Yazılı Münhalleri dün gerçekleştirildi.

Bugün ise Sözlü Münhaller gerçekleştiriliyor.

ŞAİBE işin neresinde mi?

1️⃣ Adayların Cevap Kağıtları üzerinde isimleri bilgisayar ile yazılarak çıktı alındı ve kişilere öyle dağıtıldı. Yani ayırt edici el yazısı yok!

2️⃣ Cevap kağıtlarına cevaplar kurşun kalem ile işaretlendi. Birilerinin sınavdan sonra cevapları değiştirme imkanı evet var!

3️⃣ Adayların Kağıt üzerinde imza atacakları bir boşluk yoktu ve imza arttırılmadı! Sınavdan sonra, aynı adayın bilgileri ile yeni bir cevap kağıdı basılıp, istedikleri şekilde kurşun kalem ile Cevap doldurup sınavda birinci gelen adayı sınav kontrolü sonunda sonuncu getirmek evet mümkün!

4️⃣ Sınav kağıtlarında, sınava girilen bölüm ile alakasız sorular olduğu söyleniyor. Mesela Elektrik Elektronik Mühendislerine Blockchain sorulması gibi. Evet Blockchain günümüzün önemli teknolojilerinden biri, ama şunu sormak gerek; Elektrik Kurumu mesela Blockchain’i nerede kullanıyor? Kullanıyor mu? Hayır!

5️⃣ 30 sorulu ve soruların eşit değerde olduğu bir sınav sonucunda adaylar Nasıl tam yuvarlak 30, 40, 50, 60, 70 aldılar? 100/30= 3.33 soru başına gelen puan değeri. Hangi matematik formülü/yöntemi veya psikoloji ile bu notları hesapladınız?

⛔️ Alengirli yöntemlerle ahbap çavuş, akraba ve partililerinizi kuruma doldurarak, hakkı olanın hakkını yemenin yolunu böyle mi buldunuz?

NEDEN İMZA YOK?

NEDEN PENNA YOK?

NEDEN EL YAZISI YOK?

BU NASIL BİR MATEMATİK?

VAR MI BUNLARA VERECEK BİR CEVABINIZ?

#Reziller