Avcıoğlu: İllegal yakıt alımını vatandaşa mı yansıttınız?

Kıb-Tek Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu hükümetin elektrik tarifelerine 05658 kuruş yerine .6237 kuruş zam yaptığını açıkladı.
Zamlı tarifenin 1 temmuz itibariyle yürürlükte olacağını söyleyen Avcıoğlu hükümeti ypılacak olan zam miktarı konusunda yalan söylemekle suçladı.
BİR HÜKÜMET DÜŞÜNÜN ADIM BAŞI HALKINA YALAN SÖYLEYEN…
PARDON, DÜŞÜNMEYİN, ZATEN ÖYLE BİR ATANMIŞ HÜKÜMET TARAFINDAN YÖNETİLİYORUZ !
Ne demişlerdi?
ELEKTRİĞE 0.5658 TL/kWs ZAM YAPACAĞIZ.
Peki ne yaptılar?
ELEKTRİĞE 0.6237 TL/kWs ZAM YAPILDI.
Özet, 56.58 Kuruş yerine, 62.37 Kuruş zam yapıldı!
Aradaki fark nedir?
İLLEGAL YAKIT ALIMLARININ FİYAT FARKINI VATANDAŞA MI YANSITTINIZ?
HAYATINIZ BOYUNCA HİÇ DOĞRU SÖYLEDİNİZ Mİ?
Kıb-Tek’in Web Sayfasında yayınlanmış, 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yürürlükte olan Elektrik Birim Fiyatlari aşağıdadır.