Avcıoğlu: Bu yakıtla sadece zehirlenmiyoruz

Kıb-Tek eski asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu limit dışı, kalitesiz ve kirli yakıt ile makinalarda da büyük sorunlar yaşanmaya başlandığını açıkladı. Kıb-Tek eski asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Limit dışı, kalitesiz ve kirli yakıt ile sadece zehirlenmiyoruz, aynı zamanda makinalarda da büyük sorunlar yaşanmaya başladı.” dedi. Avcıoğlu’nın açıklaması şöyle: Limit dışı, kalitesiz ve kirli yakıt ile sadece zehirlenmiyoruz, aynı zamanda makinalarda da büyük sorunlar yaşanmaya başladı.

Son bir haftada Dizel Makinalarda toplam 50 adet enjektör değiştirildi. Her bir makinede toplam 18 enjektör bulunuyor, diğer bir deyişle neredeyse üç makinanın tüm enjektörleri değiştirilmek zorunda kaldı.

Normalde tek bir personel ve bir Start butonu ile çalıştırılan Dizel Makinalar devreye alınamıyor, yakıt alev almıyor, 4 personel tarafından ite kaka, kompresör desteği ile çalıştırılıyor.

Bunlar daha başlangıç, yakında kalitesiz bu yakıt sebebiyle yaşanacak daha büyük arızaların habercisi…

Sayıştay’ın biran önce kalitesiz ve krili bu yakıt sebebiyle makinalarda meydana gelen zarar/ziyanı raporlaması, bu yakıtın depolara girmesine ve makinelerde kullanılmasına onay veren yetkililerden hesap sorulması elzemdir.

Bilindiği üzere halk sağlığını ve çevreyi tehdit eden kalitesiz ve kirli yakıt alımı ile ihale teknik şartnamesinde, alınacak yakıtın kalitesini düşürmeye yönelik yapılan değişiklikleri geçtiğimiz hafta yargıya taşımıştık.