Avcılar Limasol’da ceset buldu

Limasol Bölgesinde avcılar iskelet şeklinde ceset buldu.

Limasol Bölgesinde iskelet şeklinde bir erkek cesedi bulundu. Rum Polisi bulunan cesedin daha önce kayıp ilan edilen bir kişiye ait olabileceği üzerinde duruyor.

Ceset, sabah saat 10.00 sularında, Episkopi ile Sotira köyü arasında bulunan üst geçidin altındaki erişilemeyen bir alanda bölgede avlanan avcılar tarafından bulundu.

Olay yeri Polis tarafından kordon altına alındı. Polis kaynaklarına göre, cenazenin yaz aylarında kayıp ilan edilen ve bölgede kaybolan belirli bir kişiye ait olduğu tahmin ediliyor. Bulunan cesedin kimliği resmen DNA testleri ile belirlenecek.