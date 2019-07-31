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Audi Kupası’nda şampiyon belli oldu

1 Ağustos 2019

Bayern Münih’in ev sahipliğinde, Allianz Arena’da düzenlenen Audi Kupası’nın final mücadelesinde Tottenham Hotspur, normal süresi 2-2 biten maçta Bayern Münih’i penaltı atışları sonucunda 6-5 yendi ve şampiyon oldu.

Bayern Münih’in ev sahipliğinde, Allianz Arena’da düzenlenen Audi Kupası’nın final mücadelesinde Tottenham Hotspur ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Tottenham’ın gollerini 19. dakikada Erik Lamela ve 59. dakikada Christian Eriksen kaydetti.

Bayern Münih’in gollerini ise 61. dakikada Fiete Arp ve 81. dakikada Alphonso Davies attı.

Bu sonuçla Bayern Münih’i penaltı atışları sonucu 6-5 ile geçen Tottenham Hotspur, Audi Kupası’nı şampiyon olarak tamamladı. Bayern Münih ikinci, Real Madrid üçüncü ve Fenerbahçe dördüncü olarak bitirdi.

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