Atun: Doğrudan ve doğruluktan asla sapmadım

Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile Kıb-Tek Çalışanları Sendkiası (El-Sen) arasındaki anlaşmanın maddelerinin kendisine Kıb-Tek Genel Müdürü ve Muavini tarafından ulaştırıldığını, ancak bu aşamada bu anlaşmayı uygun bulmadığını ve imzalamayacağını Kıb-Tek’in tepedeki iki yöneticisine bildirdiğini açıkladı.

Atun, anlaşma için kendisine ulaşılamadığı iddialarına yanıt verdi. Atun açıklamasında şunları belirtti:

“El-Sen ile Sayın Başbakan’ın yaptığı anlaşma maddeleri bana Kıb-Tek Genel Müdürü ve Muavini tarafından ulaştırılmıştır. Çok değerli halkımız bilsin ki her ne pahasına olursa olsun kendilerine doğruları söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Gelişmeler şöyle meydana gelmiştir; Kıb-Tek yöneticileri bana Cuma günü mesaj göndererek Başbakan’ın bilgisi dahilinde El-Sen’le bir uzlaşı konusunda anlaşma noktasına gelindiğini uygun bulmam halinde bu anlaşmayı yapacaklarını belirttiler. Ben ise El-Sen’le bu aşamada bu içerikte bir anlaşmayı doğru bulmadığımı ve imzalamayacağımı hem 15 Nisan Cuma hem de 16 Nisan Cumartesi günü Kıb-Tek’in en tepedeki 2 yöneticisine bildirdim. Doğrudan ve doğruluktan asla sapmadım, sapmayacağım.”

Arıkan ve Özçelik: Sunat Atun’a ulaşamadık

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Arıkan ile KIB-TEK İdari ve Mali Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, El-Sen’le imzalanan anlaşma konusunda, Maliye Bakanı Sunat Atun’a ulaşamadıklarını savundu.

Arıkan ile Özçelik’in, ortak yazılı açıklamalarında, “KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafından arabulucu olarak görevlendirilen KIB-TEK İdari ve Mali Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, gerekli temasları sonrasında sendikanın taleplerini iletmek üzere Sayın Bakanı aramış bir türlü temas kuramamıştır. Talepleri mesaj olarak ileten Özçelik’e Sayın Bakan’dan yanıt verilmemiştir. Durumun ciddiyeti Sayın Başbakan’a aktarılmıştır. Sayın Başbakan’dan ‘Memleketi karanlığa bırakamayız, gereken yapılacaktır’ cevabı alınmış ve eylemi sonlandıran metin cumartesi günü imzalanmıştır” denildi.

El-Sen’in iş başı yapmama eylemi, KIB-TEK Yönetimi ile EL-SEN arasında imzalanan antlaşmayla kaldırılmıştı. Maliye Bakanı Sunat Atun ise bugün Meclis’te yaptığı konuşmada anlaşma için kendisine ulaşıldığını ancak imzalamayı uygun bulmadığını açıklamıştı.