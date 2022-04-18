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172 yeni vaka 2 can kaybı

18 Nisan 2022
kktc koronavirüs







“Toplam 18.565 test yapıldı, 2 kişi hayatını kaybetti, 172 pozitif vakaya rastlandı ”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.565 olup, 2 kişi vefat etmiş, 172 pozitif vakaya rastlanmıştır”



88 kişi Lefkoşa, 25 kişi Girne, 40 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

18 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.565

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 172

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.659.747

Toplam Vaka Sayısı: 92.279

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 89.754

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2292

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27

Karantinadaki Vaka Sayısı : 2265

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2265



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18 Nisan 2022


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