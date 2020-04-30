“Atsan atılmaz satsan satılmaz!”

KKTC, Türkiye arasında, kolayına başka iki ülke arasında görülmeyecek tuhaf bir ilişki vardır. Bu ilişki kurulduğu günden itibaren hep aşırı “duygusal” bir zeminde seyreder. Bazen sevgilisine aşırı sahiplenen aşık gibidir güçlü taraf, ihtiyaçlı tarafı kucağına alıp öyle bir sıkar ki nefes almakta zorlatır. Bazen ise bu ilişki paternalistik bir hal alır, üzerine titreyen çocuğun büyümesine hiç izin verilmez. İlle kendine benzetmeye çalışır karşısındakini. Son zamanlarda ise daha otoriter paternalistik bir hal almış bir görüntü vermektedir bu ilişki. Hoyrat bir babanın “nankör” olarak algıladığı çocuğuna gösterdiği tavıra benzer bir atmosfer yaratılmıştır. Nasıl, Asapları bozulmuş bir baba, olur olmaz yerde çocuğunu haşlar durur ya.

Diğer taraftan baktığımızda, daha korumasız durumda ve zayıf tarafın bu aşırı “sevgi” buhranından kurtulmak veya ara ara patlatılan bu duygusal tokatlardan sıyrılmak için belli taktikler geliştirmeyi becermiştir. Bunlar arasında “miş” gibi yapma, manipülasyon, hedef şaşırtmaca yapma, etrafı mis-enformasyonla kaplama, hep mağdura yatma, toz duman, çıkartıp arkasına saklanma, rol yapma, abartma, marazi takılma, istemezmiş gibi yapma, terk etmeden kaçma vesaire vardır. Bu asimetrik ilişki bu aşırı “duygusal” ortamdan çekilip alınmadığı sürece de böyle devam etmeye mahkumdur.

Tabii bu ilişkiyi zaman zaman geren diğer unsurlar ise tarafların ve tarafların çıkarlarının birbiriyle aşırı derecede iç içe geçmesinden kaynaklanmaktadır, yani herhangi bir taraf için diğer taraf “ne atsan atılır ne de satsan satılır” bir durumdadır esasında!

Son bir yıla baktığımızda tarafların yine benzeri semptomlar gösterdiklerini görmekteyiz. Türkiye, bizi kendi vatandaşına benzetmeye çalışmasının yanında (daha dindar ve daha itaatkâr), haklı olduğu bazı reformları da gündemde tutmakta ısrar etmektedir. Örneğin daha üretken bir yapı, Belediyelerin yapısal durumlarının dönüştürülmesi vesaire gibi Kıbrıslı siyasetçilerin oy kaybetme korkusuyla kolayına gerçekleştiremediği taleplerdi bunlar.

Fakat dörtlü koalisyon kurulurken siyasi kulislerden bize ulaşan bazı iddialara göre, Ersin Tatar, Özersay’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının desteklemenin yanında Türkiye’ye sadece reformlarla ilgilenecek, ekonomiyi düzeltecek, kuzeyin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak bir Başbakan olacağı sözünü verip üç yıllık planlanan ve 700 milyon liralık bir yardım içeren ekonomik protokolün, bir ön anlaşmayla ilk bölümünün. 6 aylık bir döneme indirgenmesini ve 350 milyon yardımın bir an evvel kuzeye akmasını üzerinde anlaşmıştı.

Bu alacağı yardımı göstererek UBP’yi de Cumhurbaşkanı adayı göstermemeye ikna edecekti. Böylelikle Türkiye’nin “hayır dualarını” alarak Özersay’ın dörtlü koalisyona “sen de mi Brütüz” yapmasını sağlamış ve yeni hükümetin yolu açılmıştı. Fakat ilginç bir şekilde hükümet kurulduktan sonra Ersin Tatar gelen telkinlerle ani bir u dönüşü yaparak Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayacaktı. Bu Türkiye’de şaşkınlıkla karşılanmıştı. Bu arada Türkiye sadece ekonomiye konsantre olacağım diye iktidara gelen birinin bu kadar kısa zamanda coşarak, ekonomiyi bir tarafa. Bırakarak, üstelik protokol falan da imzalamışken, siyasi hedef değiştirmesine bozulacaktı.

Böylece beklenilen maddi yardım ertelenecek ve Başbakan ve hükümet yalnız bırakılacaktı. Salgın başladığında Türkiye 72 milyonu salgınla mücadele için adaya yollamış, bazı koruyucu kıyafet, antiviral ilaç ve maske haricinde de herhangi maddi bir yardımdan kaçınarak, Ersin Tatar’a olan hayal kırıklığın gösterecekti.

İşte tam da bu yüzden sayın Tatar, bazı yazarlar aracılığıyla şikayetlerini dile getirmeye çalışmaktadır. Tabii direk Türkiye Cumhuriyeti hükümetini eleştiremediği için bunu aracılarla yapmaya çalışmaktadır. Bunu da salgından şimdilik ucuz atlatmasının verdiği cesaret rol oynamaktadır…