Atlı: TDP Polis Örgütü’nden ‘Mafya Operasyonu’ açıklaması bekliyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Mine Atlı, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetleri ile ilgili bugün düzenlediği toplantıya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan açıklamaların ve verilen bilgilerin sadece bu cinayete yönelik olduğunu, daha geniş kapsamlı bir ‘mafya operasyonu’ yürütülüp yürütülmediği ile ilgili bir bilgi verilmediğini belirten Atlı, “Polis Örgütü daha geniş anlamda bir mafya operasyonu yürütmekte midir? Eğer bu yönde bir çalışma varsa kamuoyuna mutlaka bilgi verilmelidir” dedi.

Olayın basit bir kurşunlama olayı olmadığını, münferit bir olay olarak da değerlendirilmemesi gerektiğini, bu bağlamda daha geniş kapsamlı bir çalışma ve operasyon başlatılmasının şart olduğunu belirten Atlı, bu yönde bir açıklama yapılmamasının ‘Polis Örgütü’nün bu yönde çalışma yapmadığı’ algısını güçlendireceğine dikkat çekti.

“Mış Gibi Yapılmamalı”

‘Basın Toplantısı’ adı altında düzenlenen toplantıda basına soru hakkı verilmemesinin doğru olmadığına da dikkat çeken Atlı, “Polis Genel Müdürü Sn. Ahmet Soyalan’ın samimiyet ve özverisine inanıyorum. Ancak ya demokratik hukuk devletlerindeki uygulamaları tam yapacaksınız ya da ‘mış’ gibi yapmayacaksınız” dedi.