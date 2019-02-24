Diğer SporlarSpor

Atletizmde genel kurul yapıldı

24 Şubat 2019

KKTC Atletizm Federasyonu’nun Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Genel kurul, üyelerin katılımı ile federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde gerçekleştirilirken mali rapor ve faaliyet programları oybirliği ile onaylandı.

Genel kurul Divan Başkanlığı’nın oluşturulması ile başladı. Divan başkanlığına Mehmet Aközer, sekreterlik görevlerine Mahmut Koral ve Turan Cenk getirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 2018 yılı Faaliyet Programı, 2018 yılı Mali Rapor ve 2019 yılı Faaliyet Programı üyelere federasyonun Mali Sekreteri Ozan Yoran tarafından okundu. Programlar ve rapor üyeler tarafından oybirliği ile onaylandı. Genel kurul görüş ve öneriler kısmı ile sona erdi.

Etiketler


İlgili Makaleler

Teniste Gazioğlu dönemi

24 Şubat 2019

Medipol Başakşehir – Bursaspor maçı ertelendi

24 Şubat 2019

Efsane, Kaymaklı’yı çökertti

24 Şubat 2019

MTG Binatlı’yı yerle bir etti

24 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı