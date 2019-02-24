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Teniste Gazioğlu dönemi

24 Şubat 2019

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda Hasan Gazioğlu yeni başkan oldu.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Rağıb Ratib’in, 2 yıllık görev süresinin sonunda yeniden aday olmadığı genel kurula tek başkan adayı olarak giren Gazioğlu üyelerin tümünün desteğini alarak başkanlığa getirildi.
Gazioğlu’nun başkanlığındaki Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer alıyor:
Sercan Erozan, Çağakan Kansu, Amber Ciddi Arabacı, Murat Yiğit, Çağın Öztenay, Erdem Yıldız, Hüseyin Kansu , Celal Gücel.
Ceza Kurulu üyeleri ise; Çağın Öztenay, Hüseyin Eser ve Evren Mürsel

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