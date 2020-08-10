Akdeniz’de sismik arama yapmaya hazırlanan Oruç Reis gemisi için ilan edilen NAVTEX, 23 Ağustos tarihine kadar olan bir süreyi kapsıyor. Yeni NAVTEX’in ardından Yunanistan’da da Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor.

Türkiye, Antalya açıklarında bekleyen Oruç Reis araştırma gemisi için 23 Ağustos’a kadar yeni bir NAVTEX ilan etti.

Ankara, geçen ay da yayımladığı bir NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ile Oruç Reis araştırma gemisinin 21 Temmuz tarihinden itibaren Rodos ile Meis adaları arasında yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağını ilan etmişti.

Yunanistan alarm durumuna geçti

Yunan Army Voice gazetesine göre ise Yunanistan ordusu, Türkiye’nin Rodos ve Kastelorizo adaları arasındaki bölgede askeri tatbikat düzenleme planları üzerine alarm verdiğini duyurarak ordu birimlerinin neredeyse tamamının izinlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Atina’da Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor

Bununla birlikte bugün Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor. Toplantının gündemi açıklanmasa da Akdeniz’in doğusundaki gerginliğin gündem maddelerinden biri olduğu aktarılıyor.

NAVTEX NEDİR?

Navtex deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir. Navtex ilanı bu cihaz üzerinden yapılan bildirimi ifade eder. Navtex, aynı zamanda küçük, düşük maliyetli ve mesajları kağıda basabilen radyo alıcısını kendi içinde bulunduran gemilerin köprüüstüne monte edilen, Deniz Kuvvetlerinin ilgi alanına giren sahalardaki bahsedilen mesajları almak üzere ilgi sahalarını seçme imkanı tanıyan bir cihazdır.

ORUÇ REİS GEMİSİ

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.