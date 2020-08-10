Güney Kore 6G için tarih verdi

G\u00fcney Kore 2016 y\u0131l\u0131nda 6G'ye ge\u00e7ece\u011fini duyurdu. A\u00e7\u0131klamada 6G teknolojisinin 5G'den 50 kat daha h\u0131zl\u0131 internet sunaca\u011f\u0131 bilgisinin alt\u0131 \u00e7izildi.\r\n\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz aylarda 5G teknolojisini kullan\u0131lmaya ba\u015flayan G\u00fcney Kore 6G i\u00e7in ilk ad\u0131m\u0131\u00a0att\u0131.\r\n\r\n6G ile ilgili olarak stratejisini belirleyen G\u00fcney Kore s\u00f6z konusu proje i\u00e7in pilot \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na 2026 y\u0131l\u0131nda ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\nGizmochina'da\u00a0yer alan habere g\u00f6re, h\u00fck\u00fcmet, 2028 ile 2030 aras\u0131nda 6G hizmetlerini ticarile\u015ftirmeyi hedefliyor.\r\n\r\n5G teknolojisinin veri indirme h\u0131z\u0131 teorik olarak 20\u00a0Gbps\u00a0olarak belirlenmi\u015fti. 6G ile bu h\u0131z\u00a01 Tbps olacak.\r\n\r\nBa\u015fka bir deyi\u015fle 6G ile sunulan h\u0131z 5G'den 50 kat fazla olacak.\r\n\r\n