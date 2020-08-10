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Güney Kore 6G için tarih verdi

10 Ağustos 2020
Güney Kore

Güney Kore 2016 yılında 6G’ye geçeceğini duyurdu. Açıklamada 6G teknolojisinin 5G’den 50 kat daha hızlı internet sunacağı bilgisinin altı çizildi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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