Atatürk’ü anarken bile kavga ettiler

YDÜ kampüsünde 10 Kasım günü Atatürk’ü anmak için arabalarına bayrak asan bir grup ile başka bir grup arasında çıkan kavga karakolda son buldu

Devrim DEMİR

10 Kasım günü Atatürk’ü anmak için toplanan bir grup genç, başka bir grubun saldırısına uğradı.

YDÜ kampüsünde meydana gelen kavgada iki kişiyi tutuklayan polis kavgaya karışan 15 kişiyi ise arıyor.

“Kanunsuz topluluk oluşturmak”, “Şiddet kullanma tehdidi”, “Darp”, “İthale-i lisanda bulunmak” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar Velid Akan ve Seyithan İnan, dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kameralardan tespit edildiler

Mahkemede ifade veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç, 10 Kasım’da saat 17.00’de umumi bir yer olan Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki kütüphanenin otoparkında, zanlılar Velid Akan ve Seyithan İnan’ın, beraberlerinde olan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 15 kişiyle birlikte, 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümü münasebetiyle EA 576 plakalı aracın sağ camına Türk bayrağı asıldığı gerekçesiyle kanunsuz topluluk oluşturup, aracın içerisinde oturan Yusuf Kaan Ebil ve Furkan Topalcı’ya hitaben, “Eğer bu bayrağı indirmezseniz bayrağı da, sizi de, arabayı da yakarız” diyerek şiddet tehdidinde bulunup, müştekileri darp edip, onlara hakaret ettiklerini mahkemeye aktardı.

Ergüleç, zanlılar Velid Akan ve Seyithan İnan’ın ifade verip, olayın olduğu saatte YDÜ’de olmadıklarını söylediklerini ancak kamera görüntülerinden olay saatinde kampüste olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Soruşturma sürüyor

Zanlıların beraberindeki şahısların arandığına, telefon dökümlerinin inceleneceğini söyleyen Ergüleç, soruşturmanın yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkemede söz alan iki zanlı, suçla alakaları olmadığını ileri sürdü.