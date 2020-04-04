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Ataser: Sesimizi duyun, bölgemizi karantinaya alın, geç kalıyoruz

4 Nisan 2020

Alsancak ve Lapta Belediye Başkanları, Kovid-19 pozitif vakalarının görüldüğü ilk günden bu yana, bölgenin karantinaya alınması için hükümet çağrı yapıyor.

Havadis Web TV’de yayımlanan Kovid-129 Özel Yayını’na katılan, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgelerindeki vakaların artmasından endişe duyduklarını ve hükümet yetkililerinden karantina talep ettiklerini söylemişti.

Havadis’e konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli ile görüştüğünü ancak karantina için olumlu yanıt alamadığını söyledi.

“Her gün, geç kalmış oluyoruz” diyen Ataser, bölge sakinlerini, resmi yasak olmadan evde tutmakta zorlandıklarını, sokağa çıkma yasağı kararının en hızlı şekilde alınması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı, vakaların bölgelere göre dağılımdaki rapora göre, Lapta’da 9, Alsancak’ta 4 ve Karşıyaka’da 2 olmak üzere, bölge genelinde, 15 pozitif vaka belirlendi.



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