Ataser: Bana göre suçsuz iki insan

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser tamamlanmayan Alsancak çevre yolu konusunda isyan etti.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser tamamlanmayan Alsancak çevre yolu konusunda isyan etti. ataser sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Göreve geldiğim 2014 yılından itibaren yapılması için çok mücadele ettiğim Alsancak Çevre yolunda akşam çok sevdiğim Leyla ablamı kaybettim . Bana göre suçsuz iki insan . Her konuşmamda söyledim Merkezi hükümetlerin Girne bölgesine bakış açısı farklı . Her zaman mazaretlerle karşı karşıya geldik .Onlara yardım etmek için biz elimizi taşın altına koyduk . OLMADI . Anladığım Bölgeye verdikleri değer bu kadar .Unutmasınlar değer verdikleri kadar değer alacaklar .” ifadelerini kullandı.