Lapta – Girne anayolu üzerinde ölümlü kaza

Lapta – Girne anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaya olarak kuzey istikametine doğru giderken kendisine arabanın çarpması sonucu 57 yaşındaki Leya WATT hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 21:00 sıralarında, Lapta – Girne Anayolu üzerinde, Ali Bayırbaşı (E-24), yönetimindeki LS 067 plakalı pick up araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Yavuz Çıkarma Anıtı önlerine geldiği zaman, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Leyla WATT (K-57)’a çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Leyla WATT ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü Ali Bayırbaşı tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.