iPhone 13 serisinin teknik özellikleri sızdı! 120 Hz sürprizi

\r\n\r\n\r\niPhone 13 serisi ile ilgili \u00f6nemli bir s\u0131z\u0131nt\u0131 daha ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Apple'\u0131n ser verip s\u0131r vermedi\u011fi yeni iPhone modelleri, 120 Hz s\u00fcrprizi ile kar\u015f\u0131m\u0131zda.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nApple\u2019\u0131n 14 Eyl\u00fcl\u2019de tan\u0131tmas\u0131 beklenen iPhone 13 serisi \u00f6zellikleri\u00a0i\u00e7in ilk detayl\u0131 s\u0131z\u0131nt\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Teknoloji devi daha \u00f6nce ki serilerde kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kan s\u0131z\u0131nt\u0131lar\u0131n tersine bu sefer\u00a0iPhone 13\u00a0ailesini s\u0131r gibi saklamay\u0131 ba\u015fard\u0131.\r\n\r\nYeni iPhone modellerinin tan\u0131t\u0131lmas\u0131na on g\u00fcn kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde, bug\u00fcne kadar telefonlar\u0131n \u015fekli ve i\u015flemci d\u0131\u015f\u0131nda \u00e7ok da fazla \u00f6zellik ortaya \u00e7\u0131kmam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\niPhone 13 serisi \u00f6zellikleri i\u00e7in \u00f6nemli s\u0131z\u0131nt\u0131\r\nAsl\u0131nda yeni\u00a0iPhone serisi\u00a0hakk\u0131nda ilk haberler, iPhone 12 lansman\u0131ndan hemen sonra ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Bu erken s\u0131z\u0131nt\u0131 ise\u00a0iPhone 13 \u00f6zellikleri\u00a0\u00f6nceden ortaya \u00e7\u0131kacak gibi bir yan\u0131lsamaya neden odu. Ancak Apple, telefonun tasar\u0131m\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda neredeyse ser verip s\u0131r vermedi.\r\n\r\nBirka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce payla\u015f\u0131lan\u00a0iPhone 13 fiyatlar\u0131\u00a0sonras\u0131 \u015fimdi telefonun ekran\u0131, RAM kapasitesi gibi \u00f6zellikler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Buna g\u00f6re yeni iPhone serisinin en k\u00fc\u00e7\u00fck \u00fcyesi olacak\u00a0iPhone 13 Mini\u00a05.4\u2033 in\u00e7 S\u00fcper Retina XDR OLED ekran ile kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kacak. Bu ekran\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ise\u00a02340 x 1080 piksel\u00a0olacak ve ekran\u00a0465 ppi\u00a0piksel yo\u011funlu\u011funa sahip.\r\n\r\nBu anlamda\u00a0yeni iPhone, selefi\u00a0iPhone 12 Mini\u00a0ile ayn\u0131 ekran yap\u0131s\u0131na sahip. RAM taraf\u0131nda da yine 4 GB RAM ile gelecek olan model, bir \u00f6nceki Mini gibi\u00a064\/ 128\u00a0ve\u00a0256 GB\u00a0depolama se\u00e7ene\u011fi ile kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131k\u0131yor. \u0130ki model aras\u0131nda tek fark ise\u00a0iPhone 13 Mini\u00a0modelinde\u00a0A15 Biyonik\u00a0i\u015flemcisi yer alacak. Bu i\u015flemci ise TSMC\u2019nin 5nm Plus i\u015felmci teknolojisiyle \u00fcretildi. \u015eu an i\u00e7in ise bu i\u015flemcinin performans de\u011ferleri ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015f de\u011fil.\r\n\r\nAilenin temel \u00fcyesi olan\u00a0iPhone 13 ise yine selefi gibi 6.1 in\u00e7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde\u00a0S\u00fcper Retina XDR OLED\u00a0ekran kurulumuna sahip. Bu telefonun ekran\u0131n\u0131 da selefi\u00a0iPhone 12\u00a0gibi\u00a01170 x 2532 piksel \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011fe\u00a0ve 460 ppi piksel yo\u011funlu\u011funa sahip. Telefonun RAM ve depolama se\u00e7enekleri ise hem Mini ile hem de selefi 12 ile ayn\u0131 \u015fekilde.\r\n\u0130phone 13 Pro modellerinde 120 Hz ekran yenileme geliyor\r\nApple,\u00a0iPhone 13 Pro\u00a0modelinde de selefine g\u00f6re ekranda de\u011fi\u015fikli\u011fe gitmemi\u015f. Buna g\u00f6re\u00a0iPhone 13 Pro\u00a0ekran\u0131\u00a01170 x 2532 piksel \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011fe\u00a0ve\u00a0460 ppi\u00a0piksel yo\u011funlu\u011funa sahip. Ancak model hakk\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kan en \u00f6nemli bilgi ise\u00a0S\u00fcper Retina XDR OLED\u00a0ekran\u0131n\u00a0120 Hz yenileme\u00a0h\u0131z\u0131 ile gelecek olmas\u0131.\r\n\r\nDepolama taraf\u0131nda ise 256 GB se\u00e7ene\u011finin \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. Bu bilgiyi daha \u00f6nce\u00a0iPhone 13 fiyatlar\u0131\u00a0haberinde de payla\u015fm\u0131\u015ft\u0131k. Buna g\u00f6re 6 GB RAM ile gelecek model, 128, 512 ve 1 TB depolama ile gelecek.\r\n\r\nDepolama taraf\u0131nda\u00a0iPhone 13 Pro Max\u00a0modelinde de ayn\u0131 \u00f6zellikleri g\u00f6r\u00fcyoruz. Yine\u00a0iPhone 13 Pro Max\u2018te selefi gibi\u00a06,7 in\u00e7\u00a0b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde\u00a0S\u00fcper Retina XDR OLED\u00a0ekran ve Pro modelinde oldu\u011fu gibi 120 Hz ekran yenilemeye sahip olacak. Apple bu anlamda da\u00a0Android\u00a0telefonlar\u0131n gerisinde kalan ekranlar\u0131 sonunda\u00a0120 Hz\u00a0teknolojisiyle tan\u0131\u015ft\u0131rm\u0131\u015f olacak.\r\n\r\nHer ne kadar bu s\u0131z\u0131nt\u0131n\u0131n ne kadar do\u011fru oldu\u011fu bilinmese de\u00a0iPhone 13\u00a0modelinin t\u0131pk\u0131 eski S modeller gibi k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7apl\u0131 bir de\u011fi\u015fimle gelece\u011fi tahmin ediliyordu. Hatta bu anlamda model isimlendirmesinin de uzun s\u00fcre\u00a0iPhone 12S\u00a0\u015feklinde olaca\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc.\r\nYeni iPhone modelleri ve dudak u\u00e7uklatan fiyatlar\u0131\r\n\u0130Phone 13 Mini: 4 GB RAM\r\n64GB depolama \u2013 5499 yuan (850$)\r\n128 GB depolama \u2013 5999 yuan (927 $)\r\n256 GB depolama \u2013 6799 yuan (1,051 $)\r\n\u0130Phone 13: 4 GB RAM\r\n64 GB depolama \u2013 6299 yuan (973 $)\r\n128 GB depolama \u2013 6799 yuan (1,051 $)\r\n256 GB depolama \u2013 7599 yuan (1.174 $)\r\n\u0130Phone 13 Pro: 6 GB RAM\r\n128 GB depolama \u2013 8499 yuan (1.313 $)\r\n512 GB depolama \u2013 10499 yuan (1.622 $)\r\n1 TB depolama \u2013 13299 yuan (2.055 $)\r\niPhone 13 Pro Max: 6 GB RAM\r\n128 GB depolama \u2013 9299 yuan (1.437 $)\r\n512 GB depolama \u2013 11299 yuan (1.746 $)\r\n1 TB depolama \u2013 14099 yuan (2.179 $)\r\n\r\nkaynak: ShiftDelete\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n