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iPhone 13 serisinin teknik özellikleri sızdı! 120 Hz sürprizi

4 Eylül 2021
iPhone 13 serisinin teknik özellikleri





iPhone 13 serisi ile ilgili önemli bir sızıntı daha ortaya çıktı. Apple’ın ser verip sır vermediği yeni iPhone modelleri, 120 Hz sürprizi ile karşımızda.





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4 Eylül 2021


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