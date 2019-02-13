Ataoğlu ve Arter Gazimağusa’yı konuştu

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter bu sabah belediyede bir araya geldi, Gazimağusa’yı konuştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bakan Ataoğlu’nun beraberindeki bürokrat ekibiyle birlikte Başkan İsmail Arter’i ziyaretinde Gazimağusa’da turizmin geliştirilmesi ve suriçinin daha fazla canlandırılması için yapılacak çalışmalar konuşuldu.

Görüşmede, Bafra’dan Gazimağusa’ya turistlerin ulaşımı için gemi seferi düzenlenmesi, Yat Limanı yapılması, Gülseren ve Ayluga sulak alanlarındaki projelerin hayata geçirilmesi için hızlı adımlar atılması gerektiği kaydedildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile hem ülke gündemini hem turizm hem Gazimağusa’yı her fırsatta görüştüklerini, bakanın belediyeye yapığı ziyaretle konuları daha detaylı görüşeceklerini ve hızlı adımlar atacaklarını söyledi. Gündemlerinde Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi ile yürüttükleri projeler olduğunu, bunlardan birinin Gülseren Göleti Çevre Düzenleme Projesi, diğerinin ise DAÜ’nün de proje çalışmasında yer aldığı Ayluga Göleti Çevre Düzenleme Projesi olduğunu anlattı.

Arter konuşmasına şöyle devam etti;

“Bu projeler önümüzde olan ve hızlanma bekleyen konulardır. Aynı şekilde turizm açısından Gazimağusa çok çok önemli, yat limanı ve balıkçı barınağı da gündemde olan konulardır. Bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacağız. Gündemimizde olan diğer konu da Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele bölgelerini kapsayan imar planıdır. Bu çerçevede çıkarılmış emirnamelere bağlı yürütülen inşaatlaşma çalışmaları da gündemimizdedir. Gazimağusa bölgesi sulak alanlar yönünden ülkemizin en zengin bölgesidir. Sulak alanların da hem korunarak hem de kalkınmayı engellemeyecek şekilde planlar içinde değerlendirilmesi de yer almaktadır. Aynı şekilde Belediyeler Yasası’nın değişiklileri ile ilgili yapacağımız çalışmalarla ilgili sayın bakanımıza bilgi verip onun da görüşlerini alacağız.”

Başkan Arter, ülke turizmi için Gazimağusa’nın da önemli olduğunu ancak coğrafi konumu gereği konakla açısından Gazimağusa’nın dezavantajı olduğunu ifade ederek, Girne’den gelen turistlerin tarihi yönden zengin olan suriçini ziyaret etmelerinin kayda değer olduğunu, aynı zamanda güneyden gelen turistler için Akyar sınır kapısında yaptıkları çalışmayla bölgeyi turistler için daha cazibeli hale geldiğinin ifade etti.

Derinya geçiş kapısının açılmasıyla turizm açısından neler yapılması konusunda görüşlerini Bakan Ataoğlu’na ileteceklerini belirten Arter, Turizm Bakanlığı ile bugüne kadar çok çalışma yaptıklarını, bakanlığın belediyeye olan desteğinden dolayı Bakan Atoğlu’na teşekkür etti.