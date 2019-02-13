Yaşam

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında kazanan ‘Ormanın Kralları’

13 Şubat 2019

Londra’daki Doğal Tarih Müzesi tarafından düzenlenen Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında bu yılki Halkın Seçimi Ödülünü, bir çift erkek aslanın görüldüğü “Kardeşlerin Bağı” başlıklı fotoğraf kazandı.

Doğal Tarih Müzesi’nin 45 bin fotoğraf arasından belirlediği 25 çalışma arasında halk oylamasıyla birinci seçilen fotoğraf, profesyonel fotoğrafçı David Lloyd tarafından çekildi.

Londra’da yaşayan Yeni Zalandalı fotoğrafçı Lloyd “Bu fotoğrafın ödül almasından memnunum, çünük hayvanların duygularını gösteriyor ve duygunun sadece insanlara özgü olmadığını gösteriyor.” dedi.

Fotoğraf, aralarında aşağıdaki dört çalışmanın da bulunduğu diğer bazı eserlerle birlikte Doğal Tarih Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

Falkland Adaları’ndaki bu üç kral pengueni Wim Den Heever’ın fotoğrafına konu oldu.

Matthew Maran’ın fotoğrafı, Londra’da duvar resmindeki tilkiye doğru yürüyen bir sokak tilkisini gösteriyor. Londra sokaklarındaki ‘şehir tilkileri’ sık görülen bir manzara.

Kanada’nın Kuzey Kutbu bölgesinde görülen, aç kalmış bir kutup ayısı. Justin Hofman’ın çalışması.

Macar fotoğrafçı Bence Máté’in, Afrika’draki vahşi köpekleri bir ceylan bacağıyla oynarken görüntülediği fotoğraf.
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