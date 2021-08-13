Ataoğlu: Azerbaycan’dan ilk heyet bugün adaya geliyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Azerbaycan ile 10 yıldır donuk seyreden ilişkilerin yeniden canlanması için ilk adımın atıldığını söyledi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ataoğlu’nun girişimleri ile yeniden başlayan ilişkiler neticesinde Azerbaycan’dan ilk heyet bugün adaya geliyor.

Aralarında Azerbaycan Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı ve yetkililerinin de olacağı ikinci heyet ise 18 Ağustos tarihinde adada olacak.

Heyetin gelişiyle, bakanlık yetkilileri, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve havayolu şirketlerinin de katılacağı bir toplantı gerçekleştirilerek, iki ülke arasındaki turizm hareketliliği başlatılacak.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2016 yılında Azerbaycan’da “road show” tanıtım etkinliği gerçekleştirdiklerini, daha sonra görevden ayrılınca bu ilişkilerin ilerletilmediğini söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı görevine yeniden gelmesi ile ilişkilerin tekrardan canlandırıldığını kaydeden Ataoğlu, Azerbaycan’dan gelecek olan heyete öncelikle ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerinin gösterileceğini ifade etti.

KKTC halkının, Azerbaycan halkıyla aynı dili ve kültürü paylaştığına işaret eden Ataoğlu, önümüzdeki aylarda Azerbaycan’da da geniş kapsamlı bir tanıtım etkinliği gerçekleştirmeyi düşündüklerini söyledi.

Ülkede Azerbaycanlı öğrencilerin olduğuna da dikkat çeken Ataoğlu, sağlık turizmi konusundaki potansiyele de değinerek, her alanda iş birliği yapılacağını vurguladı.

İki ülke arasında özellikle turizm alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla geçen ay gerçekleştirilen online toplantıda, Azerbaycan Turizm Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Rufat Hajiyev, Birlik Başkan Yardımcısı Shahin Gurbanov ve birlik üyelerinin de katılımıyla turizmde iş birliğinin startı verilmişti.