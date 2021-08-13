Gençlik Örgütü’nde yeni başkan Tekiner

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü 18. Olağan Kurultayını gerçekleştirdi ve Doğukan Akdeniz başkanlık görevini Enver Gürkan Tekiner’e devretti.

Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş Kilisesi) gerçekleştirilen kongreye Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile Gençlik Örgütü üyeleri katıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen kongre, divanın oluşturulmasıyla başladı.

Demokrasi Şehitleri anısına yapılan saygı duruşuyla devam eden kongrede, konuşmalara geçildi. Konuşmaların tamamlanmasından sonra mali ve faaliyet raporları okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Daha sonra ise Gençlik Meclisi seçimi gerçekleştirildi ve kongre sona erdi. Kongreye Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Demokrat Parti (DP) Gençlik Örgütü ve Sol Hareket’ten temsilciler de katıldı.

SORAKIN: CTP, GENÇLERİN ENERJİSİ ÜZERİNDE YÜKSELECEK

CTP Gençlik Örgütü 18. Olağan Kurultayı’nda konuşma yapan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini vurguladı. Sorakın, dış politikada, ekonomide, eğitimde, sosyal yaşamda, kültürde ve diğer alanlarda gerçekten çok zor bir süreçten geçildiğine dikkat çekti. Tatar ve hükümetinin Kıbrıs konusunda 50 yıl öncesinin siyasetini güttüğünü vurgulayan Sorakın, taksimci ve ayrılıkçı bir politika güdüldüğünü ifade etti. CTP’nin hükümette olduğu dönemde gençliğin sorunlarının üzerine gittiğini vurgulayan Sorakın, toplumsal sorunlarla gençlik sorunlarının bir bütün olduğunun da unutulmaması gerektiğine dikkat çekti. Toplumsal sorunların çözüldükçe gençlik sorunlarının da çözülebileceğini ifade eden Sorakın, verilmesi gereken mücadelenin toplumsal mücadele olduğuna dikkat çekti. Bu toplumsal mücadelenin başında barışın geldiğini belirten Sorakın, son yıllar içerisinde gençlerin ortaya koyduğu mücadelenin önemine dikkat çekti. Sorakın, CTP’nin ‘birlik, mücadele, dayanışma’ ruhuyla, gençlerin enerjisi üzerine yükselerek Kıbrıs Türk toplumunun hak ettiği yere taşınacağını söyledi.

AKDENİZ: BENİMSEDİĞİMİZ DEĞERLERİMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Gençlik Örgütü 17. Dönem Başkanı Doğukan Akdeniz, bu yola çıktıklarında federal çözüm mücadelesini sonuna kadar devam ettireceklerini söylediklerini anımsattı. Şövenist söylemler karşısında bu uğurda hem sokakta eylemler, hem iki toplumun gençlerini birbirine daha da yakınlaştıracak etkinlikler hem de eğitimler organize ettiklerini dile getiren Akdeniz, “Adalete ve insan haklarına darbeler vuruldu, buna karşı sokakta dimdik eylemlerde bulunduk. Kıbrıs’ın kuzeyindeki, sol değerlere sahip bizlerin insani değerlere ne kadar bağlı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Biz bu değerlerden asla vazgeçmeyeceğiz ve bu değerlerimize el uzatıldığı anda, bunu yapmaya çalışanların karşısında her zaman mücadeleye hazır durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TEKİNER: CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ GELECEĞE UMUT OLMAYA DEVAM EDECEK

Gençlik Örgütü Başkanlığı görevini Doğukan Akdeniz’den devralan Enver Gürkan Tekiner de, her geçen gün büyüyen örgütün geleceğe dair umut olmaya devam edeceğini söyledi. CTP Gençlik Örgütü’nün geçmişte Kıbrıs Türk halkını dünyadan koparacak hiçbir girişime yol vermediğini ve bundan sonra da vermeyeceğini kaydeden Tekiner, “Barışa ulaşabilecek adına, tüm gücünü dün ortaya koyduğu gibi, bugün de ortaya koyuyor, yarın ortaya koymaya devam edecektir. Bu mücadeleyi kırmaya, ne buradaki zihniyetin, ne de başkalarının gücü yetmeyecektir. Kıbrıs Türk toplumunun yaşamış olduğu süreçten çıkması, kendi ayakları üzerinde durması, kendi kendini yönetebilmesi, toplumun ve gençlerin geleceklerini bu adada görebilmesi ve istikrarlı bir düzene ulaşabilmeleri için yegane formülün Birleşik Federal Kıbrıs olduğu unutulmamalıdır” dedi.

DÖNEM GENÇLİK MECLİSİ’NE SEÇİLENLER BELİRLENDİ:

Gençlik Örgütü’nde 18. Dönemde Gençlik Meclisi’ne seçilenler şu isimlerden oluştu: Çağın Nevruz Özsoy, Hasret Destebanoğlu, Açelya Tekeli, Nesrin Cambaz, Hasan Can Sermet, Melis Güvenir, Sonay Demirpençe, Hüseyin Alnar, Açelya Coşar Tüfekçi, Halil Uskuri, Mustafa Alnar, Şerife Çelebi, Tufan Vudalı, Çağrı Zorlukasap, Buket Yücemöz, Suzan Kısaoğlu, arif Soykök, Deniz Kim, Direnç Berksel, Kaan Samiöz, Doğucan Akdeniz, Berkan Bengihan, Doğukan Besimler, Güven Can Çelebi, Çise Mevlit, Hüseyin Öksüzoğlu, Reşit Çakıcısoy, Şükrü Irkım, Enç Yılmaz, Berk Tansel.