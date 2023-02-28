Ataoğlu: Antik Liman tarihi bulgularla daha da güzelleşiyor

–Tarihi Girne Limanı’nda, Turizm , Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığının başlattığı Renovasyon ve Restorasyon Projesi hızla ilerliyor. Antik Limanı tarihi dokusuna uygun hale getirerek, hak ettiği değeri kazandırmak amacıyla başlatılan projenin, Haziran ayı başında tamamlanması hedefleniyor.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu dün Girne Antik Liman’ı ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu.

Ataoğlu liman ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Girne Antik limanın uzun süreden beridir paydaşlar ile çalışıldığını ve her kesimin fikri alınarak projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Girne Belediyesi’nden, esnafına, mal sahiplerinden, yatçılarına ve balıkçılarına ve daha birçok kesim ile titizlikle planlanmış olan bu tarihi projenin haziran başında hizmete açılacağını ifade eden Ataoğlu, her kesin hayal ettiği limanın turizme kazandırılacağını belirtti.

“TARİHİ TAŞ ZEMİN DE KORUNACAK”

Başbakan Yardımcılığı’na bağlı, Eski Eserler Dairesi ekiplerinin, proje hazırlanırken, bölgede yaptığı çalışmalarda, Cafe 34 önünde bulunan tarihi tas zeminin olduğu fark edilmesi ile bu alanın camlanarak sergilenmesinin projeye dahil edildiğini anlatan Ataoğlu, her bir tarihi değerin önemini bildiklerini ve projeyi ona göre şekillendirdiklerini anlattı.

Ataoğlu, geçtiğimiz cuma günü orijinal zemin döşemesinin sınırlarını belirlemek için yapılan genişletme çalışmasında İngiliz Dönemine ait olduğu düşünülen ve bir kaynakta bulunan çizimde de görülen lokomotif raylarının küçük bir bölümünün bulunduğunu söyledi.

“BULUNAN RAYLAR CAM İLE ÖRTÜLÜP SERGİLENECEK”

Ray üzerine monte edilen ayrı bir ray sistemi ortaya çıkarılırken rayların altında 1.5 metre derinliğinde bir kuyu ve suyun tahliyesi için yapılmış bir su kanalının da ortaya çıktığını anlatan Ataoğlu, alanın hassasiyeti gereği proje başından beridir Eski Eserler Dairesi, arkeolog ve teknik ekibin sürekli alanda olduğunu ve yeni çıkan alanın da ışıklandırılmış cam ile sergilenip, turizmimizin ve turistlerin hizmetine sunulmasına karar verildiğini açıkladı.

Projenin tamamlanmasının ardından, Girne Antik Liman’ın bakanlıktan yerel yönetime mal sahiplerinden işletme sahiplerine tüm kesimlerin yer alacağı bir komite tarafından idare edileceğini de dile getiren Ataoğlu, projenin sürekliliği açısından bunun büyük önem taşıdığını vurguladı. Ataoğlu, Liman’da 4 etabın tamamlanmasının ardından, limanın arka sokaklarının bu projeyle uyumlu hale getirmek için de çalışacaklarını dile getirdi.

Yapılan çalışmalarda Girne Belediyesi’nin desteğini aldıklarını söyleyen Ataoğlu, belediyenin bizlerle uyum içinde çalışmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni dönemde daha sıkı iş birliğine gidileceğini de belirtti.