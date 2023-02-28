SOS Çocukköyü Derneği, 1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

SOS Çocukköyü Derneği, 1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, küresel olarak kadınların üçte birinin yaşamları boyunca toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kaldığını ve dünya çapında 130 milyon kız çocuğunun okula gitmediğini belirtti.

Mesajda, derneğin her yıl 1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü dolayısıyla, toplumsal ve evrensel, birçok eşitsizliğe dikkati çeken kampanyalar yürüttüğünü, bu yıl toplumsal cinsiyet konusunun gündeme taşındığı kaydedildi.

Kadınların ve erkeklerin eşit hak, imkân ve olanaklara sahip olmaları ve toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımları olarak tanımlanan toplumsal cinsiyet eşitliğinin BM tarafından da bir insan hakkı olarak nitelendirildiği vurgulanan mesajda, böyle bir eşitliğin mevcut olması halinde, cinsiyete dayalı herhangi bir ayrımcılığın söz konusu olmayacağı belirtildi.

– “Dünya çapında 130 milyon kız çocuğu okula gitmiyor”

Dünya genelinde 138 toplumda faaliyet gösteren SOS Çocuk Köyleri incelemelerine göre, küresel olarak, kadınların üçte birinin yaşamları boyunca toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kaldığı belirtilen mesajda, dünya çapında 130 milyon kız çocuğunun okula gitmediği ifade edildi.

Dünyanın her yerinde, kadınların iş gücü piyasasına katılma olasılığının erkeklerden daha düşük olduğu kaydedilen mesajda, “Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, yıkıcı sosyal normlar ve toplumsal cinsiyet kalıp yargıları yüzünden şiddet artıyor ve insan hakları ihlalleri yaşanıyor” denildi.

Bunu önlemek için kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede kilit bir role sahip olduğu belirtilen mesajda, “SOS Çocukköyü Derneği, yürüttüğü faaliyetlerle kadınları ezen ve onlara karşı ayrımcılık yapan eşitsizliklerle mücadele ediyor, eşitliği ve kadınların güçlendirilmesini destekliyor” ifadeleri kullanıldı.

-TOCED aktif hale getirilmeli

Ülkede kadına veya çocuğa yönelik herhangi bir şiddet durumunda Alo 183 ihbar hattını arayarak destek alınabildiği anımsatılan mesajda, ayrıca cinsiyetler arası eşitsizliğin giderilmesinde önemli bir atılım olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin (TOCED) bir an önce aktif hale getirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmaların yürütülmesi adına önem taşıdığı vurgulandı.

SOS Çocukköyü Derneği’nin, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik ve ayrımcılığa dikkat çekmek için başlattığı farkındalık kampanyasına, herkesin kendi sosyal medya hesabından, SOS Çocukköyü Derneği’nin “Sıfır Ayrımcılık” görsellerini #eşitsizliğesonverin hashtagi ile paylaşarak, katkı koyabildiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), bireylerin veya grupların sosyal sınıf, yaş, milliyet, ırk, din, lisan, cinsiyet, siyasi-felsefik görüş, etnik azınlık, engellilik gibi birçok sebeple toplum içinde eşitsiz, haksız ve yargısız işlem görmemesini; haklarının her platformda korunmasını ve savunulmasını desteklemek amacı ile 2014 yılında 1 Mart gününü “Sıfır Ayrımcılık Günü” olarak kabul ederek tüm dünyaya duyurmuştu.