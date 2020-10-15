Ataner English Academy’de yüz yüze eğitim

İki Kıbrıslı Türk İngilizce Öğretmeni Kardeş Mert ve Asil Ataner Öğrenci masalarını Sosyal Mesafeli Jip Masalara dönüştürdü….

Ataner English Academy covid-19 kurallarına uygun eğitime başladı. Öğrencilerin masaları 2 metre ara ile ve tek kişilik olarak tamamen önleri ve yanları şeffaf separatörler ile kesik bir vaziyette rahat bir oturma imkanı sağlıyor. Öğrenciler Ataner English Academy’e maskeleriyle giriyor ve sınıflarına mesafeli olarak gittikten sonra masalarına oturduklarında maskelerini de çıkarabiliyor ve tamamen korunaklı olarak şeffaf separatörlerin ardından İngilizce öğrenmeye devam ediyorlar. Bir ay tasarıma vakit ayıran İngilizce Öğretmenleri Mert Ataner – Asil Ataner kardeşler sonunda Jip tasarımlı projektörlü, ışıklı, ön cam ve çamurluklu hem de ön korumalı bir şekilde üstelik Plakalı olarak bu masaları ortaya çıkarıyor.

Fikri Amerika’dan alan kardeşlerin amacı hem sağlık ve güvenlik kriterlerini uygulamak hem de öğrencilerin sadece bu masaların ardında maskelerini çıkarabilmelerini sağlayarak onlara daha konforlu eğitim alanı yaratmak.

“Önlemleri eğlenceli kılmak istiyoruz”

Mert Ataner: ‘’ Sosyal mesafe ve tüm önlemleri eğlenceli kılmak ve çocuklarımızı motiveli olarak İngilizce ortamlara koymak bizim esas vazifemizdir. Bu düşünceyle bu tasarımları yarattık. Öğrencilerimize Jiplerinin plakalarını da öğretip motor anahtarlarını verip masalarına oturduktan sonra Jiplerini çalıştırıp İngilizce eğitim yolculuklarına başlama hissini veriyoruz.’’ şekline açıkladı.

“Motivasyonu yüksek tutmaya çalışıyoruz”

Asil Ataner: ‘’Her koşulda eğitimin durmaması için ve her daim sağlık şartları da uygulanabilsin diye çalışıyoruz ama bazen bunların tümü çocuklarımızın motivasyon kaybına uğramasına sebep olabiliyor. Bu sebeple her öğrenciye bir Jip masa tahsis edere anahtarlarını vererek onların bu jiplerde hem görsel hem işitsel olarak ekranlardan takip ettikleri eğitimleri bir gezinti havasıyla İngilizce seviyelerini gerçekleştirmelerini planladık.’’ diye sözlerine devam etti ve tüm bu imkanların ve fazlasının Ataner English Academy’de bulunduğunu ifade etti.

Ataner English Academy Özel Jip Masalarıyla Yüz yüze Eğitime Hazır ! İngiltere’ye direk bağlanan çocuklarıyla çok kısa sürede İngiliz aksanıyla adeta ana dilleri gibi İngilizce konuştukları bu sistemi gerek online gerekse yüz yüze eğitimde uyguluyorlar. Bağlantılar ve programlar tamamen İngiliz eğitmenleri çocukların ayağına getirmeye yönelik sürüyor.

Sosyal mesafeli özel Jip tasarımlı masalar ile İngilizce Özel Ders’in kurumsal ve başarılı adresi Ataner English Academy tüm çocuklarını 3 yaştan itibaren yüz yüze eğitimle karşılıyor. Bu Özel programlarda yer almak için 05391095888 i aramanız yeterli.

Online İngilizce Özel derslerde en kapsamlı lisanslı Premium uygulamalar ve websiteleriyle canlı dersleri aratmayan bir şekilde süreci tamamlayan Ataner’ler, bugünlerde artık öğrencilerini sosyal mesafeli ve tüm kurallara uygun şekilde karşılamanın heycanını yaşıyor.

Mert ATANER: ‘’Hibrit eğitim uygulamalarımız devam ediyor. Öğrencilerimiz tüm altyapı ve imkanlarımızla kullanıcı adı ve şifrelerini tutarak hem ONLINE hem de Yüz Yüze İngilizce Özel Derslerine katılıyor. Hibrit eğitim sayesinde teknolojiden kopmayan ve içinde bulunduğumuz dünya koşullarında en ilerici eğitim sistemleriyle online eğitimlerimiz devam ediyor. Aynı zamanda Yüz yüze eğitimle de temas ve interaktif ve daha yakından takip sağlayıp motivasyonu sürekli canlı tutuyoruz’’ diyerek İngilizce Özel dersin en yenilikçi ve verimli versiyonlarını sunduklarını belirtti.

Asil ATANER: ‘’İngilizce Özel derslerimiz bir gün bile geri kalmadan hem görsel hem işitsel olarak özel uygulamaların veri tabanımıza eklenmesiyle sağlandı. Aldığımız dönütler ve başarılı öğrenim seviyeleri bizi memnun etmiş ve Hibrit-Çift Yönlü İngilizce Eğitim yapıyoruz. Bu sayede Ataner İngilizce Öğrencileri hem üniversitelerine doğru 3 yaştan itibaren güçlü İngilizce ile devam ederken aynı zamanda portalları etkili kullanarak yeni İngilizce methodlarıyla iç içe olarak İngilizce seviyelerini geliştiriyorlar.’’ dedi.