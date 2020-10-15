Kamu-Sen: Biz siyasi parti değil, sendikayız

Kamu-Sen sendika üyeleri ve yönetim kurulunda her siyasi görüşten kişiler olduğunu belirterek, üyelerine sandığa gitme çağrısı yaptı.

Kamu-Sen, açıklamasının sonunda her iki adaya da seçimlerde başarı diledi.

Açıklama şöyle:

Kamu-Sen kamuda yetkili bir sendikadır. Yönetim kurulunda ve üyeleri arasında her siyasi görüşten kişiler yer almaktadır. Bizlerin öncelikli görevi üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumaktır. Kamu-Sen Sendikal Platform içerisinde değildir. Sendika olarak demokrasinin bir gereği olarak tüm yönetim kurulu üyesi ve üyelerimizin görüşüne saygılıyızdır.

Bu nedenle tüm üyelerimizin kendi görüşüne ve siyasi bakışına uygun adayı hür iradesini kullanarak desteklemesi önemlidir. Sendika olarak bu süreçte vatandaşlarımıza ve üyelerimize önerimiz vatandaşlık görevini yerine getirilmesi çoğulcu iradeyi sandığa yansıtması için oyunu kullanması olacaktır.

Her iki Cumhurbaşkanı adayına da 2. tur seçiminde başarılar dileriz.