Atan: Hükümet sınıfta kaldı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan, hükümetin Kovid-19 salgını sürecini yürütemediğini ifade ederek, “Hükümet sınıfta kaldı” eleştirisinin getirdi.

Hükümette her kafadan bir ses çıktığını, böyle bir süreçte bile siyasi çıkarların ön planda tutulduğunu savunan Atan, “Birbirinin kuyusunu kazma peşinde, rol kapma derdindeler” dedi.

UBP-HP hükümetinin artık toplum güven vermediğini kaydeden Metin Atan, Havadis’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İsmi var cismi yok”

“Hükümet Kovid-19 salgını kapsamında aldığı kararlar çerçevesinde sınıfta kaldı. Her kafadan bir ses çıkıyor. Sıkıntılar daha artıyor. Bir Bilim Kurulu oluşturuldu ve bu kuruldan çıkan kararlar doğrultusunda hükümetin tedbir alacağı kaydedildi ama görüyoruz ki şimdi bu kuruldan istifalar başladı. Hükümet Bilim Kurulunun kararlarını ve önerilerini dikkate almayıp, bildiğini okuyor. İsmi var cismi yok. Öte yandan bakanlar kendi aralarında da farklı farklı kararlar alıyor.

“Krizi fırsata çevirmek isteyen bile var”

Hükümetteki partiler kendi arasında da çelişki içerisinde. Bu hükümet topluma artık güven vermiyor. Başbakan Yardımcı, yeniden bir maaş kesintisine gidebilineceğini açıklıyor, Başbakan, ‘öyle bir şey olamaz’ diyor. Zor bir dönemden geçiyoruz ama bu dönemde ihtiyaç duyulan olması gereken birlikteliği sağlayamadık. Kimisi seçim odaklı hareket ediyor, kimisi daha değişik hareketlerde. Hükümet içerisinde krizi fırsata çevirmek isteyen de var. Zannetmesinler bu halk neyin ne olduğunu bilmiyor. En basiti Sağlık Bakanına yönelik tavırlar.

“Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar”

Sayın Ali Pilli çalışıyor evet. Ama kendi partilileri bu çalışmalara destek vermek yerine konuşmasını eleştiriliyor, Sayın bakanı buradan vurmaya çalışıyor. Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. Herkes bu süreçte rol kapma derdinde. Bu krizi gerçek anlamda yönetemediler ve vatandaşı hayal kırıklığına uğrattılar. Bugün Koronavirüsün ülkemizde diğer ülkelere oranla yayılım hızı düşük ama bunun nedeni de ülkemizde toplu taşımacılığın olmamasıdır. Bunlar, doğru gemi yanlış sefer mantığı ile hareket ediyorlar. Tek kelime ile bu konuda sınıfta kaldılar.”