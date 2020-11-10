Atamızı anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Bugün Atatürk’ün 82’inci ölüm yıldönümü.

Ülkemizde de Ata’yı anmak için törenler düzenlenecek. Saat 09.05’i gösterdiğinde her yıl olduğu gibi hayat duracak; ülke olarak saygı duruşunda Atamızı anacağız..

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yıldönümü olan bugün, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle anılacak. Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak, gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için tüm ilçelerde anma törenleri düzenlenecek. Başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önündeki tören, saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak.Tören, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına yapılacak konuşma ile sona erecek. Gün dolayısıyla, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de de törenler düzenlenecek.