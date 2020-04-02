Kıbrıs

Atakan: Yolcu gemileri hizmet vermeye devam edecek

2 Nisan 2020

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,3 Nisan gecesi itibariyle KKTC-Türkiye arası çalışan yolcu gemileri yeniden hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Atakan’ın yaptığı paylaşım şöyle;

“3 Nisan gecesi itibariyle KKTC-Türkiye arası çalışan yolcu gemileri yeniden hizmet vermeye başlıyor. Mevcut sefer sayı ve saatlerinden farklı bir skala ile hizmet verecek yolcu gemilerinin haftalık sefer sayı ve saatleri acenteler tarafından duyurulacak. Bu çerçsefevede yarın gece Mersin ve Taşucu limanlarından ülkemize yolcu seferleri yapılabilecek. Bu konuda bilgi bekleyen vatandaşlarımıza duyurulur.”



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