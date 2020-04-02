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Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarından toplumsal duyarlılık

2 Nisan 2020

Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları, ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemin aşılması için el birliğiyle örnek bir dayanışmaya imza attı. Covid-19 salgınına yakalanan hastaların daha hızlı tespit edilerek tedavi edilebilmesi ve salgının yaygınlaşmasını engellemek amacıyla ilave test kitlerinin alınabilmesi için şirket çalışanları Sağlık Bakanlığı Sağlık Fonu’na 100 bin TL bağışta bulundu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Covid-19 virüs mücadelesi için kişisel olarak katkıda bulunarak bir bağış kampanyası düzenledi. Covid-19 salgınına yakalanan hastaların daha hızlı tespit edilerek tedaviye alınması ve salgının yaygınlaşmasını engellemek amacıyla ihtiyaç duyulan test kitlerinin alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı Sağlık Fonu’na 100 bin TL bağışta bulunuldu.

Burcu Topal

Kampanyaya ilişkin olarak Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal, içinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda yöneticiler ve çalışanların ortak inisiyatifi ile Covid-19 virüsüyle mücadele için bir bağış kampanyası düzenlendiğini ve toplumun temel iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışmalarının yanı sıra büyük bir gönüllükle bu kampanyayı hayata geçirdiklerini vurguladı. Topal, yaptığı açıklamada şunlara da yer verdi: “Çalışanlarımızdan bağış kampanyası başlatma talebi gelir gelmez hızlı bir şekilde organize olduk. Kampanya için herkes dilediği miktarda katkı koyarak toplumsal bir faydaya imza attı. Bu tür kampanyaların çoğalarak devam etmesini temenni ederiz. El birliğiyle en kısa sürede ülkemizin ve tüm dünyanın bu salgını atlatması ve normal yaşam koşullarına dönebilmemiz en büyük arzumuzdur. Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak herkese sağlıklı günler dileriz.”

 

 



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