Aslı Hünel’den “Bambaşka” şarkılar

Ünlü sanatçı Aslı Hünel’in, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı “Bambaşka Aslı Hünel” müzikseverlerle buluşuyor. Aslı Hünel’in yeni pop albümü DMC etiketi ile 12 Temmuz 2019 Cuma gününden itibaren tüm müzik marketler ve dijital platformlarda yerini alıyor.

Aslı Hünel’in büyük bir heyecanla hazırladığı, stüdyo çalışmalarının 2 yıl sürdüğü 6 şarkıdan 1 deep house versiyondan oluşan “Bambaşka Aslı Hünel” adlı pop albümünün çıkış şarkısı söz ve müziği Serdar Ortaç’a ait olan “Yar Ayrı Gayrın Mı Var?” Mustafa Ceceli düzenlemesi ve dinamik alt yapısı, Aslı Hünel’in pop yorumu ile coverlanarak müzik severlerin beğenisine sunuldu.

Ünlü sanatçı kendisi için hazırlanan özel serada başarılı Marka Danışmanı Selim Akar’ın imaj fikriyle bir çiçek buketinin elbise tasarıma yansımış haliyle yeni ikili fotoğrafçılar Selim Akar ve Alper Deniz objektifine poz verdi. Buket elbise Lewent Flowers’dan Levent Şimşek’in katkılarıyla tasarlandı.

‘Yar Ayrı Gayrın Mı Var?’ şarkının klibini ise son dönemin en başarılı yönetmenleri arasında gösterilen İdil Dizdar ve Said Dağdeviren tarafından Sapanca’da yer alan Ng Sapanca Wellness & Convention Otel’de çekildi. Klip çekimlerinde ünlü modacı Barış Avcı tasarımları kullanıldı.