İrem Derici: “Çok anaç oldum”

“Mest Of” albümüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı İrem Derici, “Tipim de hareketlerim de anneme benziyor. Çok anaç oldum. O manyaklığım biraz gitti.” diyor

Türkiye’nin deli dolu, bir o kadar da başarılı sanatçısı İrem Derici, renkli kişiliğini yansıtacak bir röportajla sevenlerine sesleniyor. Güzel sanatçı şimdilerde “Mest Of” albümünün mutluluğunun yaşıyor. Bu keyifli röportajın başlıca vesile kaynağı da bu mutluluk aslında. Yepyeni çalışmaları, özel hayatı, müzik tutkusu ve fazlasıyla samimi bir söyleşi gerçekleştiren Derici bakın sevenlerine neler anlatıyor?

Mest of albümü varlığını kime borçlu?

Fikir babası Özgür Aras… Fikir anası da, babası da hepsi Özgür’den çıktı. Ben daha “Sabıka Kaydı” albümünden klip çekmek istiyordum. Arada “Meftun” diye single çıkardım. Elimde de aslında 4-5 tane yeni şarkı var. Ama Özgür böyle bir şey yapalım dedi senin sesinde 90’lar tınısı var dedi ve çıkardık. “Kaçın Kurası”nı Sezen Aksu bu İrem’e çok yakışır dedi. Sosyal medyadan sorduk İrem Derici’nin sesinden hangi Sezen Aksu şarkısı yakışır diye “Gidiyorum” çıktı. “Yok dostum zor dostum” Mine Koşan söylüyordu, “Beni sana hasettin” Alper Atakan seçti sen bunu yana yana söylersin dedi. Hakikatten yanarak söyledim. “Kurşun adres sormaz ki”, albüme illa Kenan Doğulu şarkısı koymak istedim. Burhan Çaçan şarkısı var “aşkımız olay olacak”. Sibel Alaş, “Bende hüküm sür” var. Ajlan tabi albümün duygusu. 20 yıl önce Ajlan vefat ettiğinde ben 13 yaşındaydım. Özgür’ün kanayan yarasıdır.

Peki, neden 90’lar bu kadar rağbet görmeye başladı?

Sosyal medya farkı diyelim. Teknoloji yoktu sokakta oynardık ben kaset almaya para biriktirirdim. Şimdi herkes bilirkişi. Herkes müzikten anlıyor gibi çıkıyor olmamış diyor. Duygu yoğunluğu diye şu an öyle bir şey yok. Fast food kültürü tamamen hayatımızın içinde. Sosyoloji mezunuyum ya fast food hayatımızda maalesef. Şarkı da da ruh bekleme. Şimdi rap furyası var mesela. Ben çok severim ayrıca. 1-2 işim şarkısı güzel diye herkes rap yapıyor. Ben mesela ekipten biri süper olmuş dediğinde inanmıyorum. Stolcolm sendromu şuan diyorum. O yüzden işimin içinde olmayan insanları dinletmeyi tercih ediyorum şarkılarımı.

Single döneminde albüm çıkarmak masraflı olmadı mı?

Sabıka kaydı albümünde klip falan derken 1,5 milyon oldu. 200 bin TL’ye niye klip çekiyorsun otur oturduğun yerde diyenler var. Ondan sonra kira günü geldiğinde çenem titremeye başlıyor (gülüyor) Halen evim yok. İki tane arabam var. Bir tanesini satarım çekerim klip diyorum. Ben bu kafadayım. Çocuğum mu? var. Olduğu zaman düşünürüz. Annemin evi var. Gider ona çökerim. Zaten hayatım konserler yüzünden otellerde geçiyor. Ne yapacağım. Ben ne istiyorum bilir musunuz? olursam torun torba sahibi “anneanneme bak be 2000’lere imza attı. Şu klibe bak’ desinler istiyorum. Yoksa bende bilirim beyaz fonda klip çekmeyi.

Çılgınlığın ötesinde nasıl bir İrem Derici var?

Kimse bize bir ev bırakmadı. Allah korusun annem babam hayatta ama onlardan hiç beklentim yok. Nasıl babam 16 yaşında babasının ölümünden sonra Sinop’tan, İstanbul’a gelip tırnaklarıyla buraya geldiyse bence herkesin böyle olması lazım. Herkesin annasi babası farklıdır ama benimkiler harika insanlar. Gitgide anneme benziyorum afitap (gülüyor) Sıla’nın ne demek istediğini anladım. Tipim de hareketlerim de anneme benziyor. Çok anaç oldum. O manyaklığım biraz gitti. Anneme kızardım evhamları Yüzünden. Halen arar kapını kitledinmi kan testi yaptıralım. diye … Yemek yedin mi? geçen ay 42 bedene çıktım kadın halay çekiyor mutluluktan anne bu seferde obez olacağım diyorum.

Peki, başka ne gibi değişimler oldu kişiliğinde?

Anaçlığım ona benziyor. Ekibime annem gibi davranıyorum. Annem oldum. Bu halimden çok mutluyum bana çok iyi geldi. Sakinlik geldi. Özür dilemeyi öğrendim. Hatamı kabullenmeyi öğrendim. Kendimi biraz teslim etmeyi öğrendim. Çünkü gerçekten yoruldum.

Böyle bir değişimin asıl sebebi neydi?

En büyük etken hastalığımdı. Hastalıktan sonra ağır psikolojik durum. Doktorun bunu kişilik testinden sonra koyduğu tanı. Sınırlarda yaşıyormuşum. Ya çok mutlu ya da çok mutsuz. O yüzden ilaç kullanıp, terapiye gidiyorum. Ortada hiç bir şey yokken mutsuzum. İşim güzel gidiyor, ailem sağlıklı…Bu mutsuzluk niye çünkü benim beyin dalgalarım bozuk. İlaçlarla düzeliyor. Ne yapayım. Ben ne kadar 32 yaşıma gelsem de 12’den ileri gitmiyorum. Ben ne yapsam kabahat. Gündemde sürekli olmak. Bir de şimdi primcilik var. Baktılar bu kız susuyor herkes sazı eline aldı o dönem çok kapandım içime. Evden çıkmadım. Her sabah bugün kime yük oldum diye uyanıyordum. Belli dönemler bazı insanlar maalesef magazin figürü oluyor.

Peki, aşk hayatın desek?

Şuan biri yok ve aramayacağım. Ben bir kere çok güzel bir aşk yaşadım. İnsan kıyaslıyor, arıyor… Şahıs olarak olmasa da yaşadığı duyguları arıyor ve özlüyor. Ve her şeyi mahvediyor. O yüzden ayaklarım yerden kesilmeden benim ilişki yaşamamam lazım. Ya da flört etmemem lazım. Evlenme değil aşk yaşamak. Evlilik olursa olur olmazsa olmaz. Evlilik güzel bir kurum. Babam der ki kimse boşanmak için evlenmez.

Dövme tutkunla aran nasıl gidiyor?

Şu an 32 tane var. En son nefes al yazsını yaptırdım. Game of throns şarkısını yaptılar. Onun sözü var. Gerçi vücudumda yer kalmadı. Yaralarımdan yükselirim artık beni hiç bir şey acıtamaz çünkü güç güçtür gibi bir sözü var. Her yaşa bir dövme 90’ana kadar yaşarsak dövme kadın olacağım.