Askıda 12 bin 963 mazbata davası var

KKTC’de halkın alım gücü yıldan yıla düştü, 2 yıl içerisinde binlerce vatandaş iflasın eşiğine gelirken binlercesi borç batağına saplandı. Mahkemelerin 2020-2021 faaliyet raporuna göre, 2 yılda 9 bin 695 114 mazbata çıkarıldı.

HAVADİS ÖZEL

Ülkede giderek zorlaşan yaşam koşulları karşısında binlerce vatandaş, iflasın eşiğine gelirken binlercesi borç batağına saplandı.

KKTC’de halkın alım gücü yıldan yıla düştü, binlerce vatandaş borçlanarak yaşamını idame ettirme yöntemini seçti ancak borçlarını geri ödeyemedi. Ödenmeyen borçlar mahkemeye taşındı.

Dar gelirli vatandaşların içinden çıkılamaz hale gelen mali durumu, mahkemelerin istatistiklerine yansıdı.

KKTC’de son 2 yılda 9 binden fazla vatandaşa ödeyemediği için yargıya taşınan borcu için mazbata çıkarıldı.

9 BİN 114 MAZBATA 13 MİLYON 792 BİN TL TAHSİLAT

Mahkemelerin 2020-2021 faaliyet raporuna göre ceza davalarında verilen hükümler sonucu 9 bin 114 mazbata çıkarılırken bu davalarda icra edilen mazbatalardan toplamda 13 milyon 792 bin 812,76 TL tahsil edildi.

EN FAZLA DAVA LEFKOŞA MAHKEMESİ’NDE

Ceza davalarında verilen hükümler sonucu çıkarılan mazbataların mahkemelere göre dağılımı incelendiğinde dava sayısının en fazla Lefkoşa’da olduğu gözlemleniyor.

Mahkemelerin 2020-2021 verilerine göre, 2021 yılında 4 bin 797, 2021 yılında 5 bin 989 mazbata davası dosyalandı.

Mahkemelerin verilerine göre, bu davaların 4 bin 55’i Lefkoşa Mahkemesi’nde, 2 bin 572’si Mağusa Mahkemesi’nde, bin 118’i Girne Mahkemesi’nde, 857’si Güzelyurt Mahkemesi’nde, bin 944’ü İskele Mahkemesi’nde, 240’ı ise Lefke Mahkemesi’nde dosyalandı.

KKTC Mahkemelerinde 2020-2021 yılında neticelendirilen toplam 9 bin 114 mazbata davasının 2 bin 23’ü Lefkoşa Mahkemesi’nde, 2 bin 192’si Mağusa Mahkemesi’nde, 2 bin 164’ü Girne Mahkemesi’nde, 836’sı Güzelyurt Mahkemesi’nde bin 344’üi İskele Mahkemesi’nde 555’i Lefke Mahkemesi’nde görüldü.

2 MİLYON 105 BİN 700 TL BELEDİYE CEZASI TAHSİL EDİLDİ

Mahkemelerin 2020-2021 tarihleri arasında yaptığı tahsilatlara ilişkin belediye cezaları tahsilatı da dikkat çekiyor.

Mahkemelerin verilerine göre, 2020 yılında 849 bin 140 TL, 2021 yılında ise 1 milyon 286 bin 560 TL belediye cezası tahsil etti.

İstatistiklere göre, mahkemelerin 2 yılda tahsil ettiği toplam belediye cezası 2 milyon 105 bin 700 TL.

ASKIDA 12 BİN 963 MAZBATA DAVASI VAR

KKTC mahkemelerinin istatistiklerine göre, 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile askıda bulunan 12 bin 963 mazbata davası var.

Bu davaların 6 bin 419’u Lefkoşa Mahkemesi’nde, bin 995’i Gazimağusa Mahkemesi’nde, 658’i Girne Mahkemesi’nde, bin 352’si Güzelyurt Mahkemesi’nde, bin 428’i İskele Mahkemesi’nde, 111’i ise Lefke Mahkemesi’nde.