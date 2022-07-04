44.Güzelyurt Portakal Festivali muhteşem bir konserle sona erdi

44.Güzelyurt Portakal Festivali Senar Şener ve Tuna Kiremitçi konseriyle dün akşam sona erdi. Amfi Tiyatro’da gerçekleşen konser yoğun ilgi gördü.

Güzelyurt Portakal Festivali yine muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. Sahneye ilk olarak Sena Şener’in çıktığı konserde hayranları gece boyunca sanatçıya hem eşlik etti hem de selfie çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Sahne performansı ve sempatik tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Sena Şener hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Konuk Sanatçı Tuna Kiremitçi de konserde sahne alarak Sena Şener ile birlikte düet yaptı. “Birden Geldin Aklıma ve “Müslüm Gürses’in “Affet” şarkısını birlikte söyleyen sanatçılara hayranları da eşlik etti.

Sena Şener, konserinde porselen kalbim, teni tenime, bak bana, ölsem, iki parça can gibi sevilen şarkılarına yer verdi.

Güzelyurt Belediye Başkanı gecede sanatçılara ve Festival’in sponsorlarına teşekkür plaketi takdim etti.

Güzelyurt Portakal Festivali final gecesine Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı.