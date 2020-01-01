Aşırı yağış ve fırtına güneyi vurdu

Güney Kıbrıs’ta da etkili olan kötü hava koşullarının özellikle Baf ve “Mağusa bölgesini” vurduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Baf’ta bulunan tarihi “Afrodit Hamamları”nın, etkili yağışta meydana gelen su taşkınları nedeniyle “erişilmez” olduğunu yazdı.

Gazete son 24 saat içerisinde etkili olan yağışların, bölgede bulunan derenin taşmasına neden olduğunu bundan dolayı da “Afrodit Hamamları”na ulaşmanın, zor hale geldiğini belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi, “Mağusa bölgesinde” geçtiğimiz Pazar akşamından itibaren etkili olan şiddetli rüzgarın birçok ev ve binada hasara yol açtığını yazdı.

Şiddetli rüzgarın, Paralimni Ortaokulu’nda ağaçların sökülmesine, bankların ve prefabrik yapıların uçmasına neden olduğunu yazan gazete Sotiras bölgesindeki binalarda da bir çok zararın meydana geldiğini belirtti.

Gazete ayrıca bir başka haberinde, Baf’ta etkili olan yağış ve şiddetli fırtınanın yolların kapanmasına, elektrik tellerinin kopmasına ve su taşkınlarına neden olduğunu da yazdı.

Barajlar nasibini aldı

Öte yandan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’taki barajlara yönelik, bu yıl, 239 milyon 264 bin metre küp su akışının olduğunu, 2018 yılında ise bu rakamın 46 milyon metre küp ile sınırlı kaldığını belirtti.

Gazete 2012-13 ve 2009-10 yıllarının ardından bu yılki Aralık ayının, su akışı açısından en iyi yıllardan biri olduğuna da dikkati çekti.

Habere göre 2019 Ekim’den Aralık ayına kadar olan dönem de, son on yılın üçüncü en iyi yılı olarak addediliyor.

Gazete yoğun yağışların devam etmesi durumunda Ada’nın en büyük barajı olan Kuri barajının taşmasını da ihtimal dışı bırakmıyor.