Aslında o bir militan ya da marjinaldi. Siz onun elma kırmızısı tombul yanaklarına, sevimli bıyıklarına, ak sakallarına ve şiş göbeğine bakmayın. O, 4. yüzyılda kral diktatörlüğünün hüküm sürdüğü zamanlarda cehennemi aratmayan taş zindanlarda ömür tüketti. At, deve, eşek ve gemiden başka ulaşım aracının olmadığı dönemlerde, dünyanın dört bir yanını gezdi durdu. Türlü baskılar gördü, eziyetlere katlandı, horlandı, aşağılandı.

Dönemin resmi tarihçileri onun adını resmi tarih sayfalarından silmek için ellerinden geleni artlarına koymadılar, bugün yaşadığına dair en küçük bir yazılı kanıt yoksa resmi tarihçilerin gazabındandır.

Ama o şimdi yılın bir gününde evimize konuk oluyor, bize hediyeler getirmesi için umutla yolunu gözlüyoruz, kendisi (her nasıl oluyorsa) bize görünmeden ya ayakkabımızın içine, ya yastığımızın altına ya da kendisi için hazırladığımız çam ağacının altında bir hediye paketi bırakıveriyor ve yine bize görünmeden! Çekip gidiyor. Eğer o bir marjinal ya da militan olmasaydı bugünlere kadar gelebilir miydi? Yaşdaşları ile birlikte kralın buyruğunda hasbelkader yaşasaydı, bugün tüm dünyada ismi bu kadar anılabilir miydi?

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…Sen dünyalar arasında dolaşan birisin, bir arabulucu… Uzun süre bu düşünceye karşı geldiğini biliyoruz ama tasalanma; Bu sana ve karşılaştığın diğer insanlara özgürlük ve mutluluk getiriyor çünkü sen denge ve uyumu özlüyorsun. Her şeyin alt üst olduğu yerlerdeki dengeyi bile yeniden sağlamak için doğru yolu ve doğru çareleri buluyorsun. Çok olan şeyleri azalt ve az olup büyümeye müsait şeyleri güçlendir. Bunu yaparken en doğru olan anı seç ve zorlamaya çalışma. Doğa kendiliğinden zorlar, fakat o ustanın ellerindeki bir güvercin gibidir. Sen tüm bunlarla büyü yapabilirsin; eğer onun yasalarını anlar, şarkısını söyler ve söylediğin anda sesin hoş çıkarsa, o zaman dağlar eriyip suya dönüşür, buzlar açan çiçekler haline gelir ve hastalar iyileşir. Seninle aramızda bir bağ olduğu için, sen her şeyi söylediğimiz gibi etkilersin. Biz kuvvetiz, bilgiyiz. Bizi çağır o zaman sana yardıma geliriz.” diye fısıldadı ataların sesi… (Ateşin Efendisi Şaman-Herald Braem)