Asım Akansoy: Adayımızı en geç hafta başı açıklayacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Sayın Ünal Üstel, toplumsal düzeni alt üst edecek ne varsa yapmış bir kabineyi yönetiyor” dedi. Kanal Sim’de Meyil Adakul’un sorularını yanıtlayan Akansoy, 25 Haziran’da ülkemizde gerçekleştirilecek ara seçimlerle ilgili de konuştu. Akansoy, çalışmalarının devam ettiğini vurguladı ve en geç hafta başı adaylarını açıklayacaklarının altını çizdi.

“HÜKÜMET’ BASIN TOPLANTISIYLA HALKA YENİ VAATLERDE BULUNMA YÜZÜNÜ KENDİNDE NASIL BULUR?”

Gayrimeşru hükümetin, “1 yıllık icraatlarını” anlattığı basın toplantısına değinerek sözlerine başlayan Asım Akansoy, “Basın açıklamasını duyduğumda özeleştiriyle başlanır diye düşündüm. Ülkede çok büyük krizler var. Toplumsal düzeni alt üst edecek ne varsa yapmış bir kabineyi yönetiyor Ünal Üstel. Kendilerine olan güven sıfır noktasındadır. Hükümetin elle tutulur tek bir icraatı söz konusu değildir. Enerjide büyük bir kriz yarattılar. Eğitimi yönetemiyorlar. ‘Hükümet’ basın toplantısıyla halka yeni vaatlerde bulunma yüzünü kendinde nasıl bulur? Düşündürücü. Büyük bir meziyet” ifadelerini kullandı. Büyük acılar yaşanmış olmasına rağmen “hükümet” edenler tarafından deprem meselesinin de unutulduğunu vurgulayan Akansoy, “Mesele sadece bir spor salonu yapmak, okul yapmak meselesinin çok ötesindedir” dedi.

“DEPREM KONUSUNDA ATILMAMIŞ ADIMLAR VAR”

KTMMOB’ye bağlı hazırlanan bir rapor olduğunu ifade eden Akansoy, “O raporda 850 civarında bina analiz edilerek kendilerine sunuldu. Riskli olduğu ortaya kondu. Bu ülkede bir hükümet varsa, insan hayatını korumaya yönelik önleyici tedbir alması gerekiyor. Binaların risk raporlarının sonuçlandırılması ve ona göre adım atılması gerekiyor” diye konuştu. Toplumsal dayanışmalar yaratılmasının önemine de işaret eden Akansoy, tüm dünyada yapılan işlemlerin, ülkemizde de yapılması gerektiği kaydetti. Deprem konusunda hala atılmamış adımlar olduğunu söyleyen Asım Akansoy, söz konusu adımların süratle atılması gerektiğine dikkat çekti. Enerji sorunuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akansoy, Kamu İhale Yasası’nın Meclis’ten geçtiğini anımsattı ve “Enerjide stratejik plan hazırlanmadan bir sözleşme yapılmaması gerektiğini net bir şekilde vurguladık” diye konuştu.

“EĞİTİME AYRILAN PAY YÜKSELTİLMELİ”

Akansoy, “hükümetin” Türkiye’deki seçimlerden önce bu yönde adım atma çabasının kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Akansoy, CTP’nin, enerji konusunu toplumun tüm örgütleriyle istişare içerisinde takip edeceğini vurguladı. “Sosyal devlet dediğimiz şey, halkın yararına toplumu denetleyen unsur olarak ele alınması gerekir” diyen Akansoy, eğitim alanında ciddi bir gerileme söz konusu olduğunu kaydetti. Söz konusu durumun ağırlıklı olarak kamu eğitiminde ortaya çıktığının altını çizen Akansoy, “Bu durum özel sektörü de ciddi anlamda teşvik etmekte, özel sektör kendini öne çıkarmaktadır. Özel okullar olacaktır ama bir ülkedeki eğitim ve sağlık standardını belirleyen şey, kamunun gücüdür. Eğitimde kalite sağlayabilmek için devlet olarak bütçede eğitime ayrılan payı yükseltmeniz gerekiyor” dedi.

“TAM GÜN EĞİTİM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Kamu okullarında tam gün eğitimle ilgili CTP olarak çalışma yaptıklarını kaydeden Akansoy, “CTP iktidarında tam gün eğitime geçilmesi için çalışacağız. Öğretmenlerin özlük haklarını dikkate alarak, alt yapı ihtiyaçlarını gözeterek hareket etmek gerekiyor” diye konuştu. “Eğitime ayrılacak bütçe konusu, tam gün eğitim için de geçerlidir” ifadelerini kullanan Akansoy, eğitim kalitesinden asla ödün vermeden öğrenci odaklı bir tam gün eğitimin önemine işaret etti. Asım Akansoy, “Tam gün eğitim, CTP için esastır. Ekonomik unsurları ve öğretmenlerin haklarını da dikkate alarak, öğrencilerin mutlu bir şekilde o süreyi tamamlaması önemlidir. Böyle bir düzenlemeyle yola çıkmak gerekir” dedi.

“ADAYIMIZI EN GEÇ HAFTA BAŞI AÇIKLAYACAĞIZ”

CTP’nin ortaya koyduğu tezlerin, toplumun tüm kesimlerinden kabul gördüğünü söyleyen Akansoy, stabil bir para birimine endeksli muhasebe sistemiyle ilgili örnekler verdi. Akansoy, CTP’nin en temel önceliklerinden birinin de bu olacağına dikkat çekti. 25 Haziran’da ülkemizde gerçekleştirilecek ara seçimlerle ilgili de konuşan Akansoy, çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. “Adaylarımız şekillenmeye başladı” diyen Akansoy, en geç hafta başı adaylarını açıklayacaklarının altını çizdi.