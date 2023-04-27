Asbuzu U16 Ligi finali 5 Mayıs’ta Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Nisan 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Asbuzu U16 Ligi finali 5 Mayıs’ta Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Asbuzu U16 Ligi finali 5 Mayıs’ta Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde final maçının tarihi ve yeri belli oldu.
KTFF’den yapılan açıklamada final karşılaşması 5 Mayıs Cuma akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Asbuzu U16 Ligi’nde yarı final 2.maçları 30 Nisan Pazar günü saat 16.00’da oynanırken, finalistler de o günkü maçların sonucuna göre belli olacak.

Yarı final ilk maçlarında Yenicami, Doğan Türk Birliği’ni 3-2, Gönyeli da Merit Alsancak Yeşilova’yı 3-1 mağlup etmişti. Oynanacak ikinci maçlarda tur atlayacak sonucu elde eden takımlar Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki finalde kupayı kazanmak için mücadele edecek.


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Tags:Asbuzu U16 Ligi
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