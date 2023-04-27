Yarköy’de hedef büyük - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Nisan 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Yarköy’de hedef büyük

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Yarköy’de hedef büyük

BTM 2. Lig ekiplerinden Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü, yeni sezonda hedef büyüttü. Yeşil siyahlılara Sun Republic isim sponsoru oldu. Yeni sezonda Yarköy, “Sun Republic Yarköy” ismi altında mücadele edecek.
Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Yarköy’de Antrenör Emir Dolu nezaretinde çalışmalar sürüyor
Kulüp Başkanı Muharrem Yamuk spor servisine yaptığı açıklamada; “2022-2023 Futbol sezonunda BTM 2. Liginde mücadele edecek futbol takımımız, isim sponsoru olarak “Sun Republic ” Emlak Şirketi ile anlaşmıştır. Kulübümüze isim sponsoru olan Sun Republic Real Estate Agency Şirket Direktörü iş adamı Tural Aliyev’e formasını takdim ettik. Verdiği destek ve yapacağı katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Hedefimiz bu yıl şampiyonluktur” dedi.
Takımın bu sezonki BTM- 2 ligi süresince çıkacağı karşılaşmalarda “Sun Republic Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü” ismi altında ligde mücadele edeceğini ifade eden Yamuk, “Sponsorluk anlaşması kulübümüze, camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Sun Republic YarköyYarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar