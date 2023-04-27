Yarköy’de hedef büyük

BTM 2. Lig ekiplerinden Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü, yeni sezonda hedef büyüttü. Yeşil siyahlılara Sun Republic isim sponsoru oldu. Yeni sezonda Yarköy, “Sun Republic Yarköy” ismi altında mücadele edecek.

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Kulüp Başkanı Muharrem Yamuk spor servisine yaptığı açıklamada; “2022-2023 Futbol sezonunda BTM 2. Liginde mücadele edecek futbol takımımız, isim sponsoru olarak “Sun Republic ” Emlak Şirketi ile anlaşmıştır. Kulübümüze isim sponsoru olan Sun Republic Real Estate Agency Şirket Direktörü iş adamı Tural Aliyev’e formasını takdim ettik. Verdiği destek ve yapacağı katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Hedefimiz bu yıl şampiyonluktur” dedi.

Takımın bu sezonki BTM- 2 ligi süresince çıkacağı karşılaşmalarda “Sun Republic Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü” ismi altında ligde mücadele edeceğini ifade eden Yamuk, “Sponsorluk anlaşması kulübümüze, camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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