2.Muaythai Khan Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

2.Muaythai Khan Sınavı geçtiğimiz gün Muaythai Teknik ve Sınav Komitesi tarafından Lefkoşa’da Federasyon Salonu’nda yapıldı.

Kuşak sınavına, bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan Khan sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 11 sporcu başarılı olarak terfi etti.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri Khan dereceleri aşağıdaki gibidir:

1.Khan’a Terfi Eden Sporcular:

1- Dilara Koçatlı

Khan’a Terfi Eden Sporcular:

1- Bulut Süsol

2- Rustem Baltayev

3- Ulusbek Kulmatov

4- Atilla Kürşat Kıyıcı

5- Ahmet Yasin Öztekin

6- Mertcan Aydınlı

7- Fatıma Beymuradov

Khan’a Terfi Eden Sporcular:

1- Arda Demir

2- Ender Koç

Khan’a Terfi Eden Sporcular:

1- Yusuf Efe Yetimoğlu