Aşardağ: Lütfen gerçekleri göz ardı etmeyin

Dr. Erden Aşardağ Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a çağrıda bulundu. Pandemi gerçeklerinin ve KKTC’nin gelebileceği üzücü aşamaları göz ardı eedilmemesi gerektiğini belirten Dr. Erden Aşardağ KKTC’de an itibariyle hastalığın yayılma durumunun 4. alarm seviyesinde olduğunu verilerle ortaya koydu. Açıklama şöyle: Değerli Cumhurbaşkanı ,Başbakan ve Başbakan yardımıcısı ve Dışişleri bakanı,

Lütfen pandemi gerçekleri ve KKTC’ nin salgın konusunda gelebileceği üzücü aşamaları, ortak akılla göz ardı etmeyiniz. Kişiler yanılabilir. Ancak elle tutulur gerçekler ve yaşanmışlıklar yanılmaz. Lütfen değerlendiriniz.

Bilimsel uygulamalar memleketimizi en erken zamanda düzlüğe çıkaracaktır. Bundan eminiz. AKSİ KAOSDUR !!!

ÜLKELERDE KARANTİNA VEYA BENZERİ ÖNLEMLER ALINMASINDA ABD’DE GÖZ ÖNÜNE ALINAN RİSK GÖSTERGELERİ KULLANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.

KKTC’DE AN İTİBARI İLE COVİD-19 ALARM SEVİYESİ- ÖZET-

1. HASTALIĞIN YAYILMA DURUMU……… …4. ALARM SEVİYESİNDE 2. SAĞLIK SİSTEMİNİN GENEL DURUMU.. 4. ALARM SEVİYESİNDE 3. HASTALIĞIN KONTROLUNU YETERİNCE YAPABİLİYORMUYUZ ? 3. ALARM SEVİYESİNDE