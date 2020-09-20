Engelli Yoklama Bildirgeleri için son tarih 30 Eylül

KKTC Çalışma Dairesi Müdürlüğü Engelli Yoklama Bildirgeleri için son teslim tarihinin 30 eylül olduğunu açıkladı.

Çalışma Dairesi’nden nakdi yardım almakta olan engellilerimizin yoklama bildirgelerini, her yıl Mart ayı sonuna kadar Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Bölge Amirlikleri’ne sunması gerekmektedir.

Bu yıl pandemi nedeniyle teslim süresi, 30 Eylül 2020’ye kadar uzatılmıştır.

Engelli yardımı alan vatandaşlarımızın yoklama bildirgelerini en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar Çalışma Dairesi Bölge Amirliklerine veya Bürolarına ulaştırılmaları gerekmektedir. Herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaşmayanlar Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri veya Bürolarından yoklama bildirgelerini temin edebilirler.

Nakdi yardımın durdurulmaması için, tüm engellilerimizin gereken duyarlılığı göstermeleri önemle rica olunur.

KKTC Çalışma Dairesi Müdürlüğü