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Engelli Yoklama Bildirgeleri için son tarih 30 Eylül

20 Eylül 2020
çalışma dairesi

KKTC Çalışma Dairesi Müdürlüğü Engelli Yoklama Bildirgeleri için son teslim tarihinin 30 eylül olduğunu açıkladı.

Çalışma Dairesi’nden nakdi yardım almakta olan engellilerimizin yoklama bildirgelerini,  her yıl Mart ayı sonuna kadar  Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Bölge Amirlikleri’ne  sunması gerekmektedir.

Bu yıl pandemi  nedeniyle teslim  süresi,  30 Eylül 2020’ye kadar uzatılmıştır.

Engelli yardımı alan vatandaşlarımızın yoklama bildirgelerini en geç 30 Eylül 2020  tarihine kadar Çalışma Dairesi Bölge Amirliklerine veya Bürolarına ulaştırılmaları gerekmektedir. Herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaşmayanlar Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri veya Bürolarından yoklama bildirgelerini temin edebilirler.

Nakdi yardımın durdurulmaması için, tüm engellilerimizin gereken duyarlılığı göstermeleri önemle rica olunur.

KKTC Çalışma Dairesi Müdürlüğü


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20 Eylül 2020

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