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Aşardağ: Kovid-19’daki başarı, diğer hastalarımız için başarısızlığa dönüşmesin

7 Nisan 2020

Havadis Web TV’de yayımlanan ‘Kovid-19 Özel Yayını’na katılan, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Asardağ: Kovid-19’daki başarı, diğer hastalarımız için başarısızlığa dönüşmesin

Aşardağ: KKTC, Kovid-19 ile mücadelede nispeten başarılı ilerliyor

Başbakanlık Kovid-19 Koordinasyon Kurulu’nda da bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, öncelikle, hayatını kaybeden hastalara Allah’tan rahmet ve yakınlarına da baş sağlığı diledi.

Aşardağ, şu ana kadar, KKTC’de, Kovid-19 ile ilgili mücadelenin nispeten başarılı ilerlediğine dikkat çekti.

“Hastalar hastaneye gelmiyor, toplumda güvensizlik var”

Son günlerde, ileri yaşta ve kronik rahatsızlıkları olan insanların, evlerinde hayatlarını kaybettiğine dair haberlerinin çoğaldığına dikkat çeken Aşardağ, Kovid-19 vakaları ile ilgilenirken, kronik hastaların unutulmaması gerektiğini söyledi.

Aşarda, “Bu gün tüm doktorlara yüzlerce şikâyet geliyor. Çünkü rahatsızlığı olan hasta, hastaneye gelmek istemiyor. Acil olarak başvuran insanların sorunları da çözülmüyor. Güvensizlik ortamı var” dedi.

“Biz salgınla savaşırken, diğer hastalarımız mağdur oluyorlar”

Kovid-19 vaka ve ölümlerinin dışında, şu sıra, başka sebeplerle hayatını kaybedenlerin çok daha fazla olduğunun altını çizen Aşardağ, “Biz salgınla savaşırken, diğer hastalarımız mağdur oluyorlar” dedi.

Aşardağ, hastaneye gelmekten korktukları için kronik rahatsızlığı olanların tedavilerinin aksadığını belirterek, bir özel hastanenin, poliklinik ve muayene için ayrıldığını ama kesinlikle yeterli olmadığını vurguladı.

Aşardağ, “Bu hastane ana baba günü. Kimse oraya da gitmek istemiyor. Virüslü bir hasta gelmiş olabileceği ihtimalinden korkuyorlar” dedi.

“Kovid-19’da gösterilen başarı, diğer hastalar için başarısızlığa dönüşecek”

Daha temiz, daha büyük ve Kovid-19 negatif hastanelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Aşardağ, “Yakın Doğu Tıp Fakültesi Hastanesi de, acil poliklinik hizmeti veriyor. Ama buralara giden hastaların, ihtiyaç duyulması halinde, devlet tarafından yatışları yapılıyor mu?” diye sordu.

Kronik rahatsızlıkları olan ve tedavi gerektiren hastalıkları bulunan insanların, evden çıkarılıp, güven verip, tedavilerini devam ettirmek gerektiğini belirten Aşardağ, “Önlem alınmazsa, Kovid-19 ile ilgili yaşadığımız başarı, bunun dışındaki kalan hastalar için başarısızlığa dönüşecek” dedi.



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