Aşardağ: Hasta sayısı 14 gün önceye göre çok artmıştır

Dr Erden Aşardağ ülkede Covid-19 bulaş oranının 100 bin kişide 50 hasta sayısını geçtiğini açıkladı.

Dr Erden Aşardağ ülkede Covid-19 bulaş oranının 100 bin kişide 50 hasta sayısını geçtiğini açıkladı. Son 7 günde hasta sayınında 14 gün önceye göre ciddi artış olduğunu aktaran Aşardağ, bu durumun okullar için YÜKSEK BULAŞ ALARMI anlamına geldiğini söyledi.

İKİ HAYATİ UYARI

Kıbrıs Rum Bilimsel Danışma Komitesi üyesi ve Lefkoşa Üniversitesi Mikrobiyoloji/Moleküler Viroloji Profesörü Dr. Petros Karayannis İngiltere’de tespit edilen koronavirüsün yeni mutasyona uğramış türünün Kıbrıs’a ulaşmış olabileceğini ve Rum yönetiminin kısıtlama önlemlerinin halihazırda çok geç olduğuna dikkat çekmiştir.

Bu çok önemli ; DERHAL BU KONUDA, mutasyona uğramış vırüs halen Güneyde yaygınlığı konusunda, GÜNEY KIBRIS SAĞLIK BAKANLIĞINDAN BİLİMSEL, RESMİ VE YAZILI bilgi ALINMALIDIR.Güneyden bize geçtiği takdirde, %70 DAHA çabuk bulaşan virusün kontrolu çok daha zor olacaktır.Gelecek bilgiye göre hemen güney-kuzey geçişleri tekrar değerlendirilmelidir. Güneyden virus bulaşan kişilerin testlerini, mutasyona uğramış virus belirlenmesi açısından acilen Türkiye sağlık bakanlığına gönderip inceletmek gerekmektedir. Eğer kuzeyde de bu mutant virus bulaşı başlamışsa, alınacak önlemlerin derecesinin daha sıkı tutulması gerekecektir.