ARUCAD ile Warsaw Management Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Warsaw Management Üniversitesi (COLLEGIUM HUMANUM) arasında, akademik bilgi ve deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirmek ve bilimsel amaçlarla akademik personel değişimini desteklemek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan işbirliği protokolüne göre iki üniversite; eğitim, öğretim ve araştırma amaçlı kullanılacak çeşitli yayınlar ile materyal değişimi yapacak; araştırma projeleri ve ilgi alanlarında ortak bilimsel toplantıların organizasyonunu teşvik edip destekleyecek ve yaz okulu programları düzenleyebilecek.

Protokole ARUCAD adına Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, Warsaw Management Üniversitesi Rektörlüğü adına Öğretim Üyesi Dr. Thorsten Eidenmüller imza koydu. İmza töreninde, ARUCAD’ın Uluslararası ve Sosyal İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç ile Kariyer ve Mezunlar Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Derya Ertürk da hazır bulundu.

Dr. Thorsten Eidenmüller’i uzun yıllardır tanıdığını, önceki senelerde de birlikte birçok proje ve işbirlikleri yürüttüklerini ifade eden ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, eski dostunu ARUCAD’ın çatısı altında görmekten mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi. Vehbi, “İki üniversitenin çalışma alanları ve programlarının birebir örtüştüğünü söyleyemeyiz, ancak ortak çalışmalar yapmak için işbirliği alanlarının sınırı yoktur. Gelecekte yaz okulu planlamaları yapabiliriz, iki üniversitenin öğrencilerine, Varşova ve Girne Kampüslerinde geniş imkânlar sunabiliriz” dedi. Vehbi sözlerini, “İşbirliği ile atılan ilk adımla, akademisyen değişiminde bulunmak, akademik yayın yapmak, çeşitli araştırma ve konferanslar düzenlemek adına güzel bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum” diyerek sonlandırdı.

Warsaw Management Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Thorsten Eidenmüller, iki üniversitenin programlarının ortak olmamasına rağmen, birlikte çalışmalar yapmak hedefiyle imzaladıkları işbirliği sözleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Eidenmüller, “Kuzey Kıbrıs’ı yıllardır ziyaret ediyorum, ARUCAD yetkilileri ile uzun senelere dayanan yakın ilişkilerinin devam etmesi neticesinde bir işbirliği protokolü imzaladık. Güzel bir adım attık. İki üniversitenin imkân ve olanaklarının paylaşılacağı çalışmaları sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde konuştu.