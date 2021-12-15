“Güçlü aileler güçlü toplum demektir”

SOS Çocukköyü Derneği bünyesindeki Aile Güçlendirme Programı, özel gereksinimli çocuğa sahip anneler ile “Kendi Kendine Destek Grubu” çalışması düzenledi.

2006 yılından bu yana toplumumuzdaki biyolojik aile bakımını kaybetme riski taşıyan çocuklar ve ailelerine yönelik uzmanlar tarafından geliştirilen önleyici çalışmalar yapan Aile Güçlendirme Programı, özel gereksinimli çocuğu olan annelere psikolojik ve eğitsel bildirimler verdi. Bu özel çalışmayı düzenleyen uzmanlar, özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmanın yaşam boyu değişmeyecek bir gerçek olduğunun altını çizdi. Bu gerçekle yaşayabilmek için ailenin bu durumla başa çıkabilmesine yardımcı olabilmek, çocuğun haklarını koruyabilmek ve özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynlerin, özellikle de annelerin, kendini destekleyebilmesini sağlayabilmek amacıyla dört hafta süren oturumlar düzenlendi. Oturumlara katılan anneler, uzman desteği ve yönlendirmeleri sayesinde özgüvenlerinin arttığını, hak ve sorumluluklarının daha da farkına varabildiklerini, durumlarıyla başa çıkma yöntemlerinde yeni bilgiler öğrendiklerini söyledi.

Annelerden mesaj var

Programdan destek alan ve “Kendi Kendine Destek Grubu” oturumlarına katılan anneler, eğitimin sonunda yapılan yüzyüze değerlendirmede özel gereksinimi bulunan çocuğa sahip ailelere özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin umudu kaybetmemesinin büyük önem taşıdığını bir kere daha hissettiklerini söyledi. Eğitimin sonunda uzmanların desteği ile daha güçlendiklerini belirten anneler, özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin kendilerini suçlayarak veya durumlarına üzülerek çocuklarına faydalı olamayacaklarını, eğitim ve aile desteği ile ileriye umutla bakmaları gerektiğini ve en güzel eğitimin aile sevgisinin olduğunu aktardı.

Özel gereksinimli çocukları olan anneler şunları ifade etti: “3 Aralık Dünya Engelliler Günü… Herkes için belki de sadece bir gün farkında olunan bu durum bizim hayatımızın tamamı. Bu eğitim ile kendi ayaklarımızın üzerinde daha sağlam durmayı öğrendik ve bizlerin de çok özel bireyler olduğumuzu hissettik. Aile Güçlendirme Programı ile çocuklarımıza ve biz ailelere gereken desteklerin sağlanmasının yanı sıra bizlerin ve çocuklarımızın hak ve sorumluluklarımızı da bilerek geleceğe daha umutlu bakabiliyoruz.”

Aile Güçlendirme Programı verileri

2006 yılından bu yana alanda aktif olarak çalışmalarına devam eden SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı, bugüne kadar 238 aile ve 685 çocuğa destek sağladı. Bunların %41’ini topluma bağımsız entegre eden Programda şu anda aktif olarak 27 aile ve 69 çocuğa destek sağlanıyor. Bu ailelerin yaklaşık %37’si özel gereksinimli ebeveyni olarak Programa devam ediyor.