Arjantin’in sorunlu futbol dâhisi: Diego Armando Maradona

İngiltere farkı bire indirse de Arjantin turu geçti.

Napoli’nin kahramanı uyuşturucu sorunları yaşıyor

İlkinde 1982’de 3 milyon sterlin karşılığında Boca Juniors’tan İspanya’daki Barcelona’ya transfer oldu.

İkincisinde ise iki yıl sonra beş milyon sterline İtalyan ekibi Napoli’ye gitti.

San Paolo Stadyumu’nda 80 bin taraftarın karşısına helikopterle indi. O yeni kahramanlarıydı.

Kariyerinin en başarılı kulüp dönemini İtalya’da yaşadı. Ekibini 1987’de ilk, 1990’da ikinci şampiyonluğuna ulaştırdı. 1989’da ise UEFA Kupası kazandılar.

İlk şampiyonluk kentte beş gün beş gece kutlandı. Binlerce kişi sokaktayken Maradona ilgi ve beklentiyle boğuluyordu.

“Bu müthiş bir kent ama artık nefes alamıyorum. Özgürce yürüyebilmek istiyorum. Ben de herkes gibi biriyim” demişti.

Camorra suç örgütüyle ayrıştırılamayacak şekilde bütünleşti, kokain bağımlılığı onu aşağı çekti ve bir de babalık davasıyla karşılaştı.

İtalya 1990’ın finalinde Almanya’ya karşı 1-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından doping testinin pozitif çıkması nedeniyle 15 ay ceza aldı.

Pes etmedi, kendine çeki düzen verdi, geri döndü ve 1994 ABD Dünya Kupası’nda forma giydi. Fakat kameraya doğru koştuğu ve manyakça bir yüz ifadesine sahip olduğu gol kutlaması izleyicileri endişelendirdi.

Turnuvanın ortasında, yasaklı ephedrine maddesini kullandığı tespit edilince turnuvadan atıldı.

Emeklilik sonrası hayatı

Üç yıl sonra üçüncü defa dopingle yakalanınca 37 yaşında futbolu bıraktı. Ancak problemler onu bırakmadı.

Gazetecilere havalı tüfekle ateş açmasının ardından 2 yıl 10 ay hapis cezası aldı, ceza ertelendi.

Kokain alışkanlığı ve alkolizm çeşitli sağlık sorunlarına yol açtı. Aşırı kilo alan Maradona bir ara 128 kiloya ulaştı.

2004 yılında kalp krizi geçirdi ve bir süre yoğun bakımda kaldı.