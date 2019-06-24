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Arjantin ve Kolombiya turladı

24 Haziran 2019

Arjantin, Copa America B Grubu son maçında Katar’ı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Aynı grupta yer alan Kolombiya da Paraguay karşısında 1-0 galip gelerek turlayan diğer takım olmayı başardı.

Bu yıl Brezilya’da 46.’sı düzenlenen Copa America’nın B Grubu son maçında Arjantin, Katar’ı 2-0 ile geçti. 4 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükselen Arjantin’e Gremio Arena’da oynanan karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Lautaro Martinez ve 82. dakikada Sergio Agüero getirdi.

KOLOMBİYA LİDER OLARAK TURLADI

Kolombiya ise Fonte Nova Stadı’nda oynanan maçta Paraguay’ı 1-0 yenerek 9 puanla gruptan lider çıkmayı başardı. Kolombiya’nın golünü 31. dakikada Gustavo Cuellar attı.

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